iBio-Aktie: Prall durchfinanziert!

In Aktienforen wird gerne die Relation zu BioNtech gezogen. iBio: Marktkapitalisierung von 270 Mio. Euro – BioNtech: Marktkapitalisierung von 34 Mrd. Euro. Doch der Vergleich hinkt natürlich an so einigen Stellen. BioNtech ist mit seinem bereits auf dem Markt befindlichen und millionenfach nachgefragten Impfstoff und breiten mRNA-Pipeline selbstverständlich in einem ganz anderen Zustand als das Biotech-Startup iBio.

Auch das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung