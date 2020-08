i3 Interactive startet seine Sportwetten

Quelle: IRW Press

Toronto, ON – 31. Juli 2020 – i3 Interactive Inc. („i3 Interactive“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BETS)(FWB: F0O3) freut sich, den Start von „Blitzbet“, einer neuen Online-Sportwetten- und Gaming-Marke, bekannt zu geben. Blitzbet ist derzeit im Rahmen einer Soft-Launch-Periode in einer begrenzten Anzahl von Ländern unter der Domain www.Blitzbet.eu verfügbar. Das Unternehmen bietet den Nutzern bei der Einführung, eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



