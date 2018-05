hub27 Berlin - Die neue Kongress- und Eventhalle für Berlin ist bereits jetzt virtuell eröffnet

Berlin (ots) - Messe Berlin stellt den hub27 Berlin auf der IMEXvorAuf der IMEX in Frankfurt, eine der führenden MICE-Fachmessen,präsentiert die Messe Berlin am Gemeinschaftsstand von visitBerlindas aktuelle Bauvorhaben hub27 Berlin sowie einen virtuellen Rundgangin ihrer neuen multifunktionalen Halle."Was zunächst wie ein Marketing-Gag aussieht, wird unseren Kundenbereits jetzt die konkrete Planung ihrer Veranstaltungenerleichtern," erläutert Dr. Ralf Kleinhenz, Senior Vice President undLeiter des Bereichs für Gastveranstaltungen bei der Messe Berlin, "Solassen sich zum Beispiel die verschiedenen Aufteilungen der großenHalle in kleinere Räume erleben."Eventprofis erhalten auf der IMEX und auf www.hub27-berlin.deschon jetzt einen realitätsgetreuen Eindruck der künftigen Kongress-und Messehalle, die mit einer stützenfreien Haupthalle mit 10.0000qm² Veranstaltungsfläche, mobilen Trennwänden sowie einemmultifunktionalem Eingangs- und Konferenzbereich samt Dachterrasseaufwarten kann."Die virtuelle Darstellung der hub27 Berlin ist sehr hilfreich,denn viele Veranstalter planen ihre Kongresse viele Jahre im Voraus.So sehen sie jetzt bereits die zusätzlichen Möglichkeiten in Berlin",erklärt Iris Lanz, Leiterin des Berlin Convention Office und DirectorConventions von visitBerlin.Für die Messe Berlin ist der neue hub27 Berlin ein wichtigerSchritt zur Umsetzung eines über viele Jahre laufenden Masterplans,mit dem das Messegelände saniert und modernisiert werden soll. DieEröffnung der multifunktionalen Halle ist für April 2019 geplant undsoll das bestehende Berliner Angebot für Großveranstaltungen,Kongresse, Konferenzen und Ausstellungen erweitern - ganz nach demMotto: More Berlin.Über die Messe BerlinDie Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärkstenMessegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet undveranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf derganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Markenund Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und dieInternationale Grüne Woche, ebenso, wie Großkon-ferenzen undherausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am BrandenburgerTor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihreVer-anstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungenam Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedesJahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördertund treibt die Messe Berlin die Entwicklung der Metropole Berlin.Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchernein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulsefür den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zugewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich imUnternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World.www.messe-berlin.deDiese Presse-Information finden Sie auch im Internet:www.messe-berlin.de/Presse/Pressemitteilungen/Pressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherund Leiter Presse- undÖffentlichkeitsarbeitCorporate CommunicationUnternehmensgruppeMessedamm 2214055 Berlinhoeger@messe-berlin.dewww.messe-berlin.deTwitter: @messedamm22Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell