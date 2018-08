hub27 Berlin - Berlins größte stützenfreie Kongress- und Eventhalle feiert Richtfest (FOTO)

Berlin (ots) -"Prost Bauherr", hieß es am Mittwochmittag auf der Baustelle vonBerlins größter stützenfreier Messe- und Kongresshalle - dem hub27Berlin. Seit 2017 wächst dort der Messestandort Berlin um 15.000 qm²Nettogrundfläche.Rund 220 Gäste waren zum Richtfest gekommen, um den Planern,Ingenieuren und Männern & Frauen vom Bau für die bisher geleisteteArbeit zu danken.Der Baubeginn für die säulenfreie Multifunktionshalle war imNovember 2017. Planung und Bau werden durch die GOLDBECK GmbHdurchgeführt. Mit einer Nutzfläche von 10.000 qm² wird der Neubau abSommer 2019 Platz schaffen für Kongresse, Tagungen und Konferenzenmit bis zu 11.500 Teilnehmern. Die Gesamtkosten für den hub 27 Berlinbetragen 75 Millionen Euro. Das aktuell größte Bauprojekt der MesseBerlin liegt im geplanten Zeit- und Kostenrahmen.Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der MesseBerlin GmbH, würdigte den Einsatz aller am Bau Beteiligten und wiesauf die Bedeutung des hub27 im Rahmen der mehrjährigenGeländesanierung hin: "Der hub27 ist für uns eine wichtigeVoraussetzung und der Startschuss zur Geländesanierung. In denkommenden 15 Jahren werden wir Schritt für Schritt das über vieleJahrzehnte gewachsene Gelände modernisieren und damit unsereStandortattraktivität weiter erhöhen." Mit Blick auf den enggetakteten Veranstaltungskalender der Messe Berlin ergänzte er: "Derhub27 wird schon bald zusätzliche hochkarätige Kongresse undFirmenevents beherbergen sowie Weltleitmessen wie die InnoTrans, IFAoder ITB Berlin entlasten." Die neue Multifunktionshalle werde sich"ihren festen Platz im internationalen Veranstaltungsmarkt erobern."Ramona Pop, Berlins Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebedes Landes Berlin, fügte hinzu: "Berlin hat in den letzten Jahrenseine starke Position im Wettbewerb um die internationalenKongressdestinationen nicht nur behauptet, sondern sogar ausgebaut.Die Hauptstadt mit der Messe Berlin spielt hier in der weltweitenSpitzengruppe. Mit insgesamt rund 140.000 Veranstaltungen und 11,7Millionen Teilnehmern in ganz Berlin, hat der Tagungs- undKongressmarkt im letzten Jahr erstmals mehr als eine Milliarde EuroNettowertschöpfung generiert. Der hub27 ist daher eine wichtigeInvestition in die Zukunft des Messe- und Kongressstandorts Berlin."Dachdecker Thilo Schelenz (von der sächsischen BedachungenSchwind) wünschte in seinem Richtspruch: "Sei Glück, Gesundheit,Fröhlichkeit, Begleiter Euch in Ewigkeit. Zerbreche Glas nun hier imGrunde, geweiht sei dieses Bauwerk nun zur Stunde."Die Fertigstellung des multifunktionalen Großraumwunders ist fürApril 2019 geplant und wird das bestehende Berliner Angebot fürGroßveranstaltungen, Kongresse, Konferenzen und Ausstellungenerweitern - ganz nach dem Motto: MORE BERLIN!Diese Presse-Information finden Sie auch im Internet:www.messe-berlin.de/Presse/Pressemitteilungen/.Mehr Informationen auch auf www.hub27-berlin.de/.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherGeschäftsbereichsleiterCorporate CommunicationUnternehmensgruppeMesse Berlinhub27 BerlinMatthias MarxPR ManagerCorporate CommunicationT: +4930 3038 2277marx@messe-berlin.deTwitter: @messedamm22Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell