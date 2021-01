https://www.kapitalmarktexperten.de/2021/01/bastei_luebbe_prognose2021/

Bastei-Lübbe: Prognoseanhebung sorgt für Kurssprung

Es ist jetzt knapp ein Jahr her, da mussten wir an dieser Stelle über kräftig reduzierte Ergebniserwartungen beim Verlagshaus Bastei Lübbe aufgrund von Wertberichtigungen berichten. Was folgte, war ein kräftiger Einbruch des Aktienkurses im Jahrestief bis auf 1,69 Euro, bevor er sich danach wieder stabilisierte und bis zum Jahresende wieder deutlich bis auf 3,62 Euro zulegen



