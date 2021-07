http://www.aktien-global.de/top-nebenwerte/eckert_u_ziegler/eckert__ziegler_deutliche_zielanhebung-7538/

Der Strahlentechnik-Spezialist Eckert & Ziegler hebt nach ersten vorläufigen Berechnungen zum Halbjahr die Ziele für das Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) deutlich an. Die Treiber dieser Entwicklung wurden jedoch nicht genannt.

Nach Unternehmensangaben stieg das Konzernergebnis in den ersten 6 Monaten 2021 bereits auf 22 Mio. Euro (HJ 2020: 13 Mio. Euro) und erreichte damit in etwa drei Viertel des Planziels für



