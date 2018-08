hotelbird: Zwei Millionen Euro für weiteres Wachstum / BayBG und Hannover Finanz Bayern investieren in Hotel-Software

München (ots) - Die auf Hotelsoftware spezialisierte hotelbirdGmbH hat eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von zwei MillionenEuro im First Closing erfolgreich abgeschlossen. Das von den neuenInvestoren BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft und HannoverFinanz eingebrachte Kapital setzt das 2015 gegründete MünchnerIT-Unternehmen für die weitere Produktentwicklung und für den Ausbauvon Marketing und Vertrieb ein. Bereits jetzt schaut hotelbird aufeinen hohen Cashflow und eine gute Ertragslage und plant ein späteresSecond Closing mit einer weiteren Millionensumme.hotelbird entwickelt und vertreibt eine digitale Plattform fürHotels als Schnittstelle zwischen Gast und Hotel: Sie ermöglicht demGast, alles rund um seinen Hotelaufenthalt - Check-in, Türöffnung,Check-out, Bezahlung - aus einer Hand über eine Smartphone-App oderdas Web abzuwickeln und zu kontrollieren. Ein Verfahren, das zumBeispiel die Fluggesellschaften bereits seit längerem anwenden undauch Hotelgäste immer mehr erwarten.Auf der anderen Seite ermöglicht die hotelbird-Software den Hotelseine durchgängige Verwaltung und Bearbeitung der Daten. Sie besitztSchnittstellen zu allen gängigen, hotelüblichen Software-Tools. Dassichert und ermöglicht die Durchgängigkeit der Daten und denDatenaustausch zwischen den verschiedenen Systemen ohneNeuinstallationen von weiterer Hard- oder Software. Die Prozessewerden verkürzt und die Abläufe vereinheitlicht. Zahlreicherenommierte Hotelbetriebe und -ketten - wie Steigenberger, Leonardo,Intercity Hotels oder novum - setzen die Software des MünchnerStart-ups erfolgreich ein."hotelbird hat eine sehr effiziente Software geschaffen, die mitihrer offenen Plattformstruktur flexibel an die jeweiligeHotelsoftware anschließt", so BayBG-Investment-Manager LukasBiberacher. "Damit grenzt sich das Unternehmen deutlich gegenüberanderen Anbietern ab. Mit unserem Investment erhält hotelbird diefinanziellen Ressourcen, um seine Marktpräsenz noch einmal zuerhöhen."Juan Sanmiguel, CEO und Gründer der hotelbird GmbH: "Mit deneinfachen und leicht steuerbaren Prozessen im gewohntenBuchungssystem begleitet unsere Plattform Hotels bei ihrer weiterenDigitalisierung. Das Engagement von BayBG und Hannover Finanzermöglicht es uns, unseren dynamischen Wachstumsweg weiterfortzusetzen. Wir sind stolz darauf, zwei so renommierte Investorengewonnen zu haben."Über BayBG:Die BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH ist einer dergrößten Beteiligungskapitalgeber für den bayerischen Mittelstand. Sieist aktuell bei rund 500 bayerischen Unternehmen mit mehr als 300Mio. Euro engagiert. Mit ihren Venture Capital- undBeteiligungsengagements ermöglicht sie mittelständischen Unternehmendie Umsetzung von Innovations- und Wachstumsvorhaben, die Regelungder Unternehmensnachfolge oder die Optimierung der Kapitalstruktur.Über hotelbird GmbH:Die 2015 gegründete hotelbird GmbH entwickelt innovativeSoftware-Lösungen für die Hotelbranche mit dem Ziel, Hoteliers dabeizu unterstützen, zufriedene Gäste und mehr Umsatz zu generieren sowieProzesskosten zu senken. hotelbird digitalisiert den gesamtenKommunikationsprozess zwischen Rezeption und Gästen - direkteBuchung, Check-in, Zimmerschlüssel, Bezahlung und Check-out laufenautomatisiert per App. Das Unternehmen hat seinen Sitz in München undbeschäftigt aktuell 19 Mitarbeiter.Pressekontakt BayBG:Josef Krumbachnerjosef.krumbachner@baybg.deTel: +49 (0)89 12 22 80 - 172Pressekontakt hotelbird GmbH:Franziska Köhler / Christine PierkFranziska.koehler@wilde.deWilde & Partner Public RelationsNymphenburger Str. 16880634 München/GermanyTel. +49 (0)89 - 17 91 90 - 22Fax +49 (0)89 - 17 91 90 - 99www.wilde.deOriginal-Content von: BayBG, übermittelt durch news aktuell