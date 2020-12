home24 führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch – Aktie fällt kräftig

Prächtig entwickelt hat sich in den letzten Monaten der Aktienkurs des Online-Lifestyle-Händlers home24 SE. Allein in den letzten sechs Monaten verteuerte sich der Preis für eine Aktie um 180 Prozent auf 18,50 Euro, auf 12-Monatssicht liegen die Papiere sogar 290 Prozent im Plus. Das Unternehmen profitiert dabei unverändert vom Trend zur Online-Bestellung in der weiterhin andauernden Coronakrise.

