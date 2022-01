home24-Aktie: Wieder gescheitert

Weitere Suchergebnisse zu "home24":

Damit misslingt der Versuch, direkt im Anschluss an die Ausbildung eines Tiefs bei 10,21 Euro, die am 17. Dezember gelang und die nach einer kurzen Seitwärtsbewegung in einen neuen Anstieg mündete, den 50-Tagedurchschnitt bei 12,23 Euro zu erreichen und diesen Widerstand dauerhaft zu überwinden. Zwar gelang den Käufern, in der Spitze bis auf 12,59 Euro vorzustoßen, doch die Nachhaltigkeit dieses ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



