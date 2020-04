holoride gibt Einrichtung seiner Beratungskommission bekannt

München (ots/PRNewswire) - Wichtige Branchenführer und Pioniere aus den Bereichen Technologie, Mobilität und Hollywood schließen sich dem Technologie-Startup-Unternehmen an, um die Zukunft der Unterhaltung in Fahrzeugen voranzutreibenhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2775476-1&h=568334530&u=https%3A%2F%2Fc212.n et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2775476-1%26h%3D373815997%26u%3Dhttps%25 3A%252F%252Fwww.holoride.com%252F%26a%3Dholoride&a=holoride , das Unternehmen, das die Zukunft der Unterhaltung in Fahrzeugen vorantreibt und kürzlich vom TIME Magazine als eine der "100 Best Inventions of 2019" ausgezeichnet wurde, gab heute die Einrichtung seiner Beratungskommission bekannt, einem strategischen Gremium aus vertrauenswürdigen Beratern. Diese angesehene Gruppe wird die Beziehung des Unternehmens mit der globalen Technologiebranche vertiefen, Beratungen bezüglich Unternehmenschancen anbieten und Leitlinien zur Ausweitung von Produktinnovationen formulieren."Wir freuen uns, einige der weltweit talentiertesten Branchenführer und Pioniere in unserer Beratungskommission aufnehmen zu können", sagte Nils Wollny, CEO und Mitbegründer von holoride. "Da holoride neue Wege beschreitet, ist es entscheidend, dass wir über Experten in jedem wichtigen Publikumssegment verfügen. Von der Unterhaltung über das Transportwesen bis hin zu Technologie und Finanzen - holoride greift auf eine Reihe von Unternehmern zurück, die unser Unternehmen voranbringen werden."Zu den Beratern von holoride gehören:Anthony und Joseph Russo, Regisseure, Marvel Avengers Infinity War und Endgame - Anthony und Joseph Russo, zusammen als Russo-Brüder bekannt, sind amerikanische Film- und TV-Regisseure. Die Russo-Brüder sind vor allem als Regisseure von vier Filmen aus dem Marvel Cinematic Universe bekannt, zuletzt für Avengers: Endgame (2019). Die Russo-Brüder sind die Vorsitzenden und Gründer von AGBO Films. AGBO ist ein von Künstlern geführtes Kollektiv, das sich auf die Erstellung globaler Inhalte für Film, Fernsehen und digitale Plattformen konzentriert und seinen Sitz im Zentrum von Los Angeles hat. Die Russo-Brüder beraten holoride aus der Perspektive der Unterhaltung und des Storytelling.Todd Makurath, Gründer und Vorsitzender von Superconductor - Als Gründer und Vorsitzender von Superconductor verfügt Todd Makurath über gute Beziehungen zu Hollywoods Geschichtenerzählern, Talenten und Produktionskapazitäten. Neben den Russo-Brüdern ist Todd Makurath auch Mitbegründer und stellvertretender Vorsitzender von AGBO Films. Neben der Beratung von holoride aus Sicht der Unterhaltung bringt Todd Makurath das Unternehmen mit anderen Branchenführern in Verbindung, um die Virtual-Reality-Erlebnisse lebendig werden zu lassen.Dirk Ahlborn, Gründer und Vorsitzender von HyperloopTT - Dirk Ahlborn ist Unternehmer, Investor, Gründer und Vorsitzender von Hyperloop Transportation Technologies Inc., einer neuen Transportmethode. Er ist bekannt für seinen einzigartigen Ansatz, Unternehmen, die alle bisherigen Paradigmen sprengen, zum Leben zu erwecken. Seine Arbeit konzentriert sich darauf, die volle Kraft der Crowd-Collaboration, des Internets und der exponentiellen Technologien an der Spitze der globalen Sharing Economy zu nutzen. Dirk Ahlborn berät holoride in Bezug auf Innovationen und Möglichkeiten innerhalb der Mobilitätsindustrie.Palmer Luckey, Gründer von Oculus VR (Facebook) - Palmer Luckey ist Unternehmer und Gründer von Oculus VR sowie Erfinder des Oculus Rift, eines hochwertigen Headset-Displays für Virtual-Reality-Erlebnisse. Oculus VR gilt weithin als dafür verantwortlich, die Virtual-Reality-Branche dank der Vision von Palmer Luckey wiederzubeleben, und wurde 2014 von Facebook übernommen. Er ist auch der Gründer von Anduril Industries, einem Unternehmen für Verteidigungstechnologie, das sich auf autonome Drohnen und Sensoren für militärische Anwendungen konzentriert. Palmer Luckey berät holoride in Bezug auf Technologie- und Produktinnovationen.Thomas Alt, Gründer und CEO von Metaio AR (Apple) - Thomas Alt ist ein Unternehmer mit globaler Erfahrung in der Software- und Unterhaltungselektronikindustrie. Thomas Alt gründete das Unternehmen Metaio AR im Jahr 2002, das dann 2015 von Apple übernommen wurde. Derzeit ist er Partner bei Atlantic Bridge, einem globalen Growth-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über EUR 750 Mio. in sechs Fonds - Maschinelles Lernen, Robotik, Computer Visioning, Cloud, IoT und Big Data. Thomas berät holoride in den Bereichen Augmented Reality, Virtual Reality und Produktinnovation.Kathleen Cohen, Vordenkerin und Tech Humanist, Gründerin von The Collaboratorium - Kathleen Cohen ist eine kreative, immersive Strategin in Bezug auf aufstrebende Technologien. 2005 gründete sie The Collaboratorium, eine Produktionsberatung, welche die besten Experten aus den Bereich Digital, XR, AI/ML, Computervision sowie erfahrungsorientierte Vordenker einsetzt, um bessere Erlebnisse in polyvalenten Umgebungen zu ermöglichen. Kathleen Cohen war zuvor in verschiedenen Funktionen bei Disney Parks & Resorts, DreamWorks und IBM Innovation tätig und ist mit der Themenpark- und Unterhaltungsindustrie eng verbunden. Durch ihre Arbeit im Zusammenhang mit dem Metaversum, ihre Reden und ihre Forschungsprojekte über virtuelle Menschen bietet Kathleen einen ethischen Blickwinkel auf die Tätigkeit und die Technologie von holoride.Greg Castle, Gründer von Anorak Ventures - Greg Castle ist geschäftsführender Partner von Anorak Ventures, einer Risikokapitalgesellschaft im Anfangsstadium, die sich auf neue Technologien konzentriert. Die im Silicon Valley ansässige Gesellschaft hat 42 Portfoliounternehmen in Bereichen wie VR/AR, Robotik, Computer Vision, Deep Learning und künstliche Intelligenz. Bevor er Venture-Investor wurde, war Greg Castle in leitenden Funktionen in den Bereichen Strategie und Marketing für Scaleform (übernommen 2011), Autodesk und Glassdoor (übernommen 2018) tätig. Greg Castle berät holoride in Bezug auf Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten.Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.holoride.com (https://c212. net/c/link/?t=0&l=de&o=2775476-1&h=3029920485&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flin k%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2775476-1%26h%3D3899162585%26u%3Dhttps%253A%252F%252 Fwww.holoride.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.holoride.com&a=https%3A%2F% 2Fwww.holoride.com)Informationen zu holorideDas deutsche Startup holoride entwickelt eine völlig neue Content-Kategorie für Passagiere, indem es Extended Reality-Inhalte mit Datenpunkten aus dem Fahrzeug in Echtzeit verbindet. Zu diesen Datenpunkten gehören physische Rückmeldungen wie Beschleunigung und Lenkung, Verkehrsdaten sowie Fahrtroute und -zeit. Die holoride-Technologie ermöglicht ein neues Eintauchen in jede Art von XR (Extended Reality) Content, schafft so ein atemberaubend immersives Erlebnis und reduziert darüber hinaus die Symptome von Reiseübelkeit erheblich. Das Entertainment-Tech-Startup wurde Ende 2018 in München von Nils Wollny, Marcus Kühne, Daniel Profendiner und Audi gegründet, das eine Minderheitsbeteiligung am Start-up hält. holoride wurde als "Best of CES" (Las Vegas, Januar 2019) ausgezeichnet und ist Teil der globalen Innovationsplattform "STARTUP AUTOBAHN powered by Plug and Play".