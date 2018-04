Das holländische Medien-Gen schlug erneut zu - falls es dieses gibt

Wien (ots) - Sind die Holländer Europas beste Medienmacher? Auchwenn erstaunlich vieles darauf hindeutet, lässt sich das nicht soohne weiteres verallgemeinern. Immerhin gibt es auch in anderenTeilen Europas hervorragende Medien - und die dafür notwendigenSpitzenkräfte. Aber es sind längst nicht mehr nur die Skandinavier,die heute in Europa den Medientakt angeben. Und es sind dieszumindest auch noch nicht die Spanier und Portugiesen, wenngleich sieschon seit Jahren als hoch innovativ auffallen. Wer heuteherausragende Medienarbeit sehen will, kann durchaus auch in dieNiederlande gehen und wird dort garantiert zahlreicheaußergewöhnliche Belege finden. Unter anderem "De Limburger", ebenausgezeichnet als Europas beste Regionalzeitung.Minimale Ablenkung, einfache Navigation, klare Identität, maximaleWirkung. Auf diese vier Punkte konzentrieren sich Chefredakteur Royop het Veld und Design-Chefin Sharon Brabant. Beim European NewspaperCongress 2018 in Wien werden die beiden Macher darstellen, wie sichdie größte niederländische Regionalzeitung sowohl gedruckt als auchonline unverwechselbar positioniert und warum sie noch stärker ininvestigativen Journalismus investiert. Und vielleicht verraten dieBeiden dabei auch, ob es tatsächlich ein holländisches Medien-Gengibt. Die Vermutung ist zumindest nicht ganz abwegig.Beim European Newspaper Congress 2018 vom 13. bis 15. Mai in Wientauschen 500 Chefredakteure und Medienmanager ihre besten Konzepteaus, berichten über erfolgreiche Cases und diskutieren über Werte undVerantwortung. Unter anderem über den vertrauten Freund Facebook, derlängst als Feind unserer freien Gesellschaften wahrgenommen wird.Oder über bedrohte Pressefreiheit in Europa.Wie Wachstum durch Transformation entsteht und warum Time Inc.dabei kein Vorbild für Burda ist, erklärt Vorstandsmitglied PhilippWelte in Wien. Warum er für die "Zeit" trotz Rekordumsatz keineGrenzen sieht, wird Geschäftsführer Rainer Esser vortragen. UndAndreas Kornhofer, General Manager und Publisher der Red Bull MediaHouse Publishing GmbH, informiert über den Wandel des Unternehmensvon der Medien- zur Lifestyle-Marke.Der European Newspaper Congress wird vom Medienfachverlag JohannOberauer, der Stadt Wien und Norbert Küpper, Zeitungsdesigner inDeutschland, veranstaltet. Kooperationspartner wie der Verband derÖsterreichischen Zeitungsverleger unterstützen diese jährlicheeuropäische Veranstaltung.Pressekontakt:Johann Oberauer, Tel. +43 664 2216643, E-Mail:johann.oberauer@oberauer.comOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell