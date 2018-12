Bei hohen Blutzuckerwerten droht Nährstoffmangel

Baierbrunn (ots) - Hohe Blutzuckerwerte können einenNährstoffmangel zur Folge haben. Denn wenn der Körper überschüssigenZucker mit dem Urin ausscheidet, können auch Mineralstoffe wieMagnesium verloren gehen, wie das Apothekenmagazin "DiabetesRatgeber" schreibt. "Ein Magnesiummangel kann sich in Muskelkrämpfenbemerkbar machen", erklärt Professor Dr. Karsten Müssig, Leiter desKlinischen Studienzentrums am Deutschen Diabetes-Zentrum Düsseldorf.Wichtig ist in erster Linie, die Blutzuckerwerte zu verbessern. VorMagnesiummangel schützt eine ausgewogene Ernährung mitVollkornprodukten und magnesiumreichem Mineralwasser. Vorübergehendkönnen bei Krämpfen Magnesiumpräparate helfen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 12/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell