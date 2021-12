hofer powertrain und VisIC Technologies entwickeln 3-Level-800V-GaN-Wechselrichter

Nes Ziona, Israel und Nürtingen, Deutschland (ots/PRNewswire) -hofer powertrain, (https://www.hoferpowertrain.com/) ein weltweit führendes Unternehmen für Antriebstechnik in der Automobilindustrie, und VisIC Technologies Ltd (https://visic-tech.com/), ein weltweit führender Anbieter von Galliumnitrid-Lösungen (GaN) (https://visic-tech.com/why-gan/) für Hochspannungsanwendungen in der Automobilindustrie, verkünden eine Partnerschaft zur Zusammenarbeit an einem GaN-basierten Wechselrichter für 800V Automobilanwendungen.„Unsere Partnerschaft mit hofer powertrain für die Entwicklung von Galliumnitrid-basierten Wechselrichtern in Elektrofahrzeugen ist der Durchbruch der Galliumnitrid-Technologie für 800V Batteriesysteme in der Automobilindustrie", sagte Tamara Baksht, CEO von VisIC (https://visic-tech.com/about/management-team/). „Die D3GaN-Technologie von VisIC wurde für die hohen Zuverlässigkeitsstandards der Automobilindustrie entwickelt und bietet die geringsten Verluste pro RDS(on). Außerdem vereinfacht diese die Anwendungen und ermöglicht hocheffiziente und kostengünstige Lösungen für Antriebsstrang-Plattformen. Die Fähigkeit, Fahrzeuge mit 800V Batterien sowie auch mit 400V Batterien zu unterstützen, ist ein bedeutender Schritt nach vorne bei der weltweiten Einführung von GaN für den elektrischen Antriebsstrang im Automobilbereich."hofer powertrain arbeitet seit mehr als 5 Jahren an der Entwicklung von 3-Level-Wechselrichtern für Automobilantriebsanwendungen und zeigt damit enorme Vorteile auf, die die 3-Level-Topologie im Vergleich zu den modernen 2-Level-Wechselrichtern mit IGBTs oder SiC-Chips bietet. Die besonderen Eigenschaften der 3-L-Topologie eines Wechselrichters führen zu einem verbesserten Gesamtenergieverbrauch des Systems bei den relevanten Referenzfahrzyklen, wie z. B. WLTP, aufgrund reduzierter Oberschwingungsverluste im Motor. Darüber hinaus kann das NVH (Noise Vibration Harshness) Verhalten der kompletten elektrischen Antriebseinheit verbessert werden, da die Total Harmonic Distortion des Ausgangsstroms die Geräuschbildung reduziert.Das bessere Gleichtaktverhalten des 3-Level-Wechselrichters von hofer powertrain ermöglicht eine Kostenreduzierung der Maßnahmen zur elektromagnetischen Verträglichkeit, um die immer strengeren Anforderungen (wie Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques 25 Klasse 5) zu erfüllen.Galliumnitrid-Halbleiter sind der Schlüssel zur Effizienzsteigerung und zur Erhöhung der Reichweite elektrifizierter Fahrzeuge. Diese Technologie bietet eine deutlich höhere Schaltgeschwindigkeit und eine kleinere und leichtere Baugröße, wodurch die Gesamtkosten des Systems gesenkt werden.Die heutigen GaN-Chips werden für 400V Gleichstromverbindungsspannung verwendet, und die hofer powertrain 3-Level-Topologie gepaart mit den GaN-Vorteilen von VisIC wird 800V-Antriebssysteme auf eine neue Stufe heben. Die Synergie beider Firmen kann für 3-Level-Topologien genutzt werden. „Wir freuen uns, bei der gemeinsamen Entwicklung von 800V 3-Level-Automotive-Wechselrichtern mit VisiC zusammenzuarbeiten. Die Kombination beider Technologien ermöglicht es uns, die Vorteile von GaN und die Vorteile der 3-L-Topologie zu nutzen und damit die Vorteile für unsere Kunden zu multiplizieren", sagt Philipp Matt, Elektronik-Experte bei hofer powertrain.Über VisIC Technologies (https://visic-tech.com/about/)VisIC Technologies ist ein weltweit führender Anbieter von GaN-Elektronik für EV-Anwendungen, und konzentriert sich auf Hochleistungslösungen im Automobilbereich. Die effizienten und skalierbaren Produkte (https://visic-tech.com/gan-based-products/) basieren auf umfassendem technologischem Wissen über Galliumnitrid und jahrzehntelanger Erfahrung. VisIC hat sich die Aufgabe gestellt, eine Verbesserung der Schrittfunktion in Bezug auf die Größe und die Kosten von Energieumwandlungssystemen und einen hochwertigen Kundensupport in allen Entwicklungsphasen zu bieten. VisIC liefert Hochleistungs-Transistorprodukte, die auf dem Verbundhalbleitermaterial Galliumnitrid (GaN) basieren, und verfolgt das Ziel, Produkte für kostengünstige und leistungsstarke Wechselrichtersysteme für die Automobilindustrie anzubieten.Über hofer powertrain (https://www.hoferpowertrain.com/company)hofer powertrain ist Systemlieferant für effiziente Antriebslösungen. Als etablierter und unabhängiger Partner der Mobilitätsindustrie liefert hofer powertrain seit über 40 Jahren wegweisende Technologien und entwickelt Antriebsprodukte für Unternehmen auf der ganzen Welt. 