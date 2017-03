Die hochmodernen Server- und Speicherproduktionseinrichtungen von Supermicro im Silicon Valley werden grün

Supermicro erweitert seine 1,5 Millionen Quadratfuß große,vertikal integrierte Zentrale für Design, Engineering und Service umeine brennstoffzellenbetriebene, LEED-zertifizierte,energieeffiziente ProduktionseinrichtungSan Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer,Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Weltmarktführer bei Computer-, Speicher- undNetzwerktechnologie sowie bei Green Computing, hat sein neues,ressourceneffizientes, Gold-zertifiziertes LEED (Führerschaft inenergie- und umweltgerechter Planung) Vertriebs- undEndmontagezentrum im Silicon Valley eröffnet, das saubere,brennstoffzellenbetriebene Stromerzeugung vor Ort einschließt.Die neue, 182.000 Quadratfuß große Anlage ist die erste von fünfneuen Produktionshubs des einundzwanzigsten Jahrhunderts im GreenComputing Park von Supermicro, welche die bestehende 1,5 Millionengroße weltweite Zentrale sowie Produktentwicklungs- undProduktionsanlagen ergänzen. In der Anlage wird das umfassendePortfolio von Server- und Speicherprodukten gebaut, einschließlichder neuen SuperBlade, BigTwin und Simply Double Storage-Produkte, dieals arbeitslastoptimierte Systeme von führenden Cloud-, Big Data-,Unternehmens- und IoT-Innovatoren im Silicon Valley und in der ganzenWelt eingesetzt werden. Die Engineering-, Produktions- undVertriebseinrichtungen von Supermicro in den Vereinigten Staaten,Europa und Asien erfüllen die spezifischen Anforderungen unsererregionalen Kunden. Alle diese Standorte vertreiben die effizientestenSysteme, Server und Speicher, die hinter Anwendungen für das Internetund Rechenzentren von Unternehmen stehen.Die neue Anlage wird ihre eigene saubere, brennstoffzellenbasierteElektrizität vor Ort erzeugen und nach vollständiger Installation in10 Jahren mehr als $ 30 Millionen an Kosten sparen. Ein Bloom EnergyServer mit einer Kapazität von einer Megawattstunde wird den Großteildes Stromverbrauchs der Anlage liefern und er wurde so konfiguriert,dass er bei Stromausfällen die wichtigsten Betriebsabläufesicherstellen kann. Verglichen mit herkömmlichen, zentralisiertenEnergiequellen bietet die Brennstoffzelle auf verschiedene Art undWeise größeren, nachhaltigen Nutzen: hohe Effizienz, Reduzierung derTreibhausgasemissionen, Vermeidung von Luftschadstoffen undgeringerer Wasserverbrauch. Der Bloom Energy Server verwandelt Erdgasohne Verbrennung mithilfe einer hoch effizienten elektrochemischenReaktion in saubere Elektrizität. Da kein Kraftstoff verbrannt wird,vermeiden Brennstoffzellen praktisch alle Smog-erzeugenden Partikelund schädliche NOx- und SOx-Emissionen, die herkömmliche Kraftwerkenerzeugen. Das Stromprojekt wird voraussichtlich 20 % an Energiekosteneinsparen und jährlich fast 3 Millionen Pfund CO2 vermeiden; diesentspricht dem gebundenen Kohlenstoff von mehr als 1,000 AcresBäumen.Die LEED-zertifizierten Gebäude sind ressourceneffizient,verbrauchen weniger Wasser und Strom und sie reduzieren dieTreibhausgasemissionen. Die Gebäude verfügen über eine VOC-arme, hochreflektierende Dacheindeckung, um die Notwendigkeit vonAirconditioning zu vermeiden, und sie werden mit einemHeißwasser-Perimeter-Warmluftsystem beheizt. Die Beleuchtung derGebäude erfolgt mit LED-Systemen. Das erste Gebäude wurde Ende 2016in Betrieb genommen, das zweite folgt im August dieses Jahres."Wir haben uns der Führerschaft bei Green Computing bei allenunseren Produkten und Einrichtungen verpflichtet. Unser neuer GreenComputing Campus verwendet ein Brennstoffzellensystem für dieStromversorgung, das Umweltbelastungen reduziert und uns mehrereMillionen Dollar an Stromkosten pro Jahr erspart", sagte CharlesLiang, President und CEO von Supermicro. "Unsere Investition inmodernste Technologie bietet uns sauberen und zuverlässigeren Stromfür unseren vertikal integrierten Systemvalidierungs-, Engineering-,Produktions- und Vertriebsstandort im Herzen des Silicon Valley.""Ich könnte über diesen Erfolg des in San Jose seit zweiJahrzehnten tätigen Produzenten stolzer nicht sein", sagte derBürgermeister von San Jose, Sam Liccardo. "Supermicro arbeitet beider Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte, welche die neuestenUmweltstandards erfüllen, unvermindert nach dem Motto "We Keept ITGreen". Ich danke CEO Liang und seinem Team für ihr dauerhaftesEngagement für die Umwelt und herausragende wirtschaftlicheLeistungen sowie für die Schaffung von Arbeitsplätzen hier in SanJose.""Wir sind stolz, mit einem weiteren Produktionsunternehmen imSilicon Valley zusammenzuarbeiten", sagte KR Sridhar, Gründer,Chairman und CEO von Bloom Energy. "Dieses Projekt unterstreicht diezahlreichen Vorteile von sauberer, verteilter Energie, die einemMehrzweckstandort die Stromerzeugung vor Ort ermöglicht, seinenBetrieb vor Stromausfällen schützt und gleichzeitig dieBetriebskosten und wichtige Schadstoffe reduziert."Mit mehr als $ 2 Milliarden Umsatz und 5-fachem Wachstum in 6Jahren nahm Supermicro 2016 gemäß Fortune Magazine den 1. Platz unterden am schnellsten wachsenden IT-Unternehmen der Welt und den 18.Platz unter den am schnellsten wachsenden Unternehmen insgesamt ein.Das Unternehmen zählt ebenfalls zu den größten US-Unternehmen derFortune 1000. Forschung und Entwicklung erfolgen intern, wodurch sichdie Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Designteamsverbessert, der Entwicklungsprozess straffer und dieMarkteinführungszeit kürzer wird. 