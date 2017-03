hkk begrüßt Personaluntergrenzen in Kliniken und fordert ausreichende Investitionsfinanzierung durch die Bundesländer

Bremen (ots) - "Die hkk Krankenkasse betrachtet es als Fortschrittfür die Patienten, dass in Kliniken für besonders pflegeintensiveBereiche, Intensivstationen und den Nachtdienst ab 2019Personaluntergrenzen gelten sollen. Bisher gab es diese nicht, obwohldie Krankenkassen den Kliniken ausreichend Geld für eine hochwertigePflege bezahlen. Leider verwenden viele Kliniken einen Teil dieserZahlungen stattdessen für bauliche und technische Investitionen, weildie Bundesländer ihrer gesetzlichen Verantwortung zurInvestitionsfinanzierung nur ungenügend nachkommen", erklärthkk-Vorstand Michael Lempe.Nach der aktuellen Vereinbarung von BundesgesundheitsministerHermann Gröhe (CDU) mit den Vertretern der Koalitionsfraktionen undder Bundesländer sollen ab Januar 2019 feste Per-sonaluntergrenzenfür die oben genannten Pflegebereiche im Krankenhaus gelten.Hintergrund ist, dass die bisherigen Förderprogramme diePflegewirklichkeit nicht dauerhaft verbessert ha-ben. Daher hat dievom Bundesgesundheitsminister 2015 eingesetzte Expertenkommission"Pflegepersonal im Krankenhaus" Verbesserungsvorschläge erarbeitet,die als Grundlage für die aktuelle Vereinbarung dienen.Demnach werden die zusätzlichen Finanzmittel desPflegestellen-Förderprogramms ab 2019 in einen dauerhaftenPflegezuschlag überführt, der dann bis zu 830 Millionen Euro umfassensoll. Zudem sollen diese Förderbeträge an der tatsächlichenPersonalausstattung des jeweiligen Krankenhauses ausgerichtet werden.Unterschreitungen der Personaluntergrenzen werden mitVergütungsabschlägen sanktioniert. Die Krankenhäuser müssen ihreAngaben zur Personal-ausstattung von einem Wirtschaftsprüfernachweisen lassen. Sie müssen die zuständigen Lan-desbehörden überihre Personalausstattung informieren und diese in allgemeinzugänglichen Qualitätsberichten publizieren. Diese Maßnahmen sollensicherstellen, dass die zusätzlichen Finanzmittel auch amPatientenbett ankommen."Entscheidend für den Erfolg werden jedoch die erst nochfestzulegenden Personaluntergrenzen sein," gibt Lempe zu bedenken."Diese müssen ausreichend hoch liegen, so dass eine qualitativhochwertige und sichere Pflege für die Patienten gewährleistet ist."Außerdem sieht der hkk-Vorstand die Gefahr, dass Krankenhäuser ab2019 zwar die neuen Personaluntergrenzen beachten, um Sanktionen zuvermeiden, aber weiterhin einen Teil der Pflege-Förderbeträge fürInvestitionen zweckentfremden. "Daher fordern wir, dass dieFörderbe-träge nicht höher sein dürfen als die tatsächlichenPersonalkosten", so Lempe.Zudem hängt die Verbesserung der Pflegesituation auch künftig voneiner ausreichenden Inves-titionsfinanzierung durch die Länder ab.Denn das geplante Gesetz betrifft nur rund ein Prozent derKrankenhaus-Gesamtvergütung. Zudem ist die Neuregelung auf besonderspflegeintensive Bereiche, Intensivstationen und den Nachtdienstbegrenzt.Lempe: "Personaluntergrenzen sind daher nur ein erster Schritt.Denn wenn die Bundesländer notwendige Investitionen nur ungenügendfinanzieren, werden viele Krankenhäuser auch künftig versuchen, diefehlenden Mittel durch Einsparungen im Pflegebereich zuerwirtschaften - zum Nachteil der Patienten."Link zum Abschlusspapier der Expertenkommission "Pflegepersonal imKrankenhaus": http://ots.de/ylDEVÜber die hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse):Die hkk zählt mit mehr als 530.000 Versicherten (davon mehr als400.000 beitragszahlende Mitglieder), 27 Geschäftsstellen und 2.000Servicepunkten zu den großen gesetzlichen Krankenkassen. 2016 betrugihr Wachstum mehr als 100.000 Kunden. Ihr stabiler Zusatzbeitrag von0,59 Prozent (Gesamtbeitrag 15,19 Prozent) macht sie seit Jahren zurgünstigsten deutschlandweit wählbaren Krankenkasse. hkk-Kunden könnenim Vergleich zum Kassendurchschnitt - abhängig von ihrem Einkommen -bis zu 266 Euro jährlich sparen; gegenüber einer Kasse mit 1,7Prozent Zusatzbeitrag sogar bis zu 579 Euro. Auch die Extraleistungenübertreffen den Branchendurchschnitt: Unter anderem erstattet die hkkzusätzliche Leistungen im Wert von über 1.000 Euro je Versichertenund Jahr in den Bereichen Naturmedizin, Vorsorge und beiSchwangerschaft. Ergänzend fördert das hkk-BonusprogrammGesundheitsaktivitäten mit bis zu 250 Euro jährlich. Für einenweiterführenden Gesundheitsschutz erhalten hkk-Kunden privateZusatzangebote der LVM-Versicherung zu Sonderkondi-tionen. DieVerwaltungskosten der hkk liegen etwa 20 Prozent unter demBranchendurchschnitt. Rund 900 MitarbeiterInnen betreuen einAusgabenvolumen von mehr als 1,3 Mrd. Euro.Ansprechpartner für die Presse:hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse), Martinistr. 26, 28195 BremenHolm Ay, Tel 0421 3655 1000 | Ilja Mertens, Tel 0421 3655 3177Email: presse@hkk.de Internet: www.hkk.deOriginal-Content von: hkk Krankenkasse, übermittelt durch news aktuell