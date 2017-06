hkk-Studie: Männer leiden unter dem Spagat zwischen Beruf und Vaterrolle

Bremen (ots) -Nur jeder dritte Vater geht in Elternzeit - und das trotzstaatlicher finanzieller Anreize. Die Mehrheit davon entscheidet sichdann auch nur für die "Sparvariante", das Minimum von zwei Monaten.Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung der hkkKrankenkasse. Studienleiter Dr. Bernard Braun vom Bremer Institut fürArbeitsschutz und Gesundheitsförderung (BIAG): "Kein Wunder, dasssich Väter auch heutzutage in Sachen Elternzeit in Zurückhaltungüben. Denn um eine aktive Vaterrolle leben zu können, fehlt häufigdie Unterstützung durch den Arbeitgeber."Positiver Wandel der VaterrolleVäter sind der Meinung, dass sich ihre Rolle zum Positivengeändert hat. Im Vergleich zu ihren eigenen Vätern verbringen siemehr Zeit mit ihren Kindern und übernehmen dabei mehr Verantwortung.Dennoch gaben über 80 Prozent der Befragten an, dass sie sich nochmehr Zeit mit den Kindern wünschen. Tatsächlich ist es so, dass Väterimmer noch mehr als die Hälfte des Tages an ihrem Arbeitsplatzverbringen und nur 14 Prozent des Tages aktiv mit ihrem Kind. Mütterwenden hingegen mehr als die Hälfte des Tages für die Versorgungihres Nachwuchses auf. Weit weniger Zeit (31 Prozent) verbringen dieMütter, nach Einschätzung der Väter, in ihrem Beruf. Fragt man Väter,wie sie ihre Rolle im Vergleich zur Mutter einschätzen, messen sieihrer Partnerin als Vertrauensperson und Erzieherin für die Kinderimmer noch eine größere Bedeutung bei. Als Versorger und Spielkameradsehen sie sich hingegen auf Augenhöhe mit den Müttern.Männer gehen nicht in Elternzeit, weil die Mutter zu wenigverdientDie Tatsache, dass Frauen tendenziell weniger verdienen, führtdazu, dass Männer sich gegen oder nur für eine sehr kurze Elternzeitentscheiden. Dr. Braun: "Hinzu kommt, dass Frauen häufiger inTeilzeit beschäftigt sind und deshalb nicht alleine für dasFamilieneinkommen sorgen können." Familienpolitisch müssten dieberuflichen Rahmenbedingungen für Mütter stärker in den Fokus gerücktund verbessert werden. Erst dann könnten Väter ihre Rolle stärkerleben. "Der Wunsch ist da, die Rahmenbedingungen noch nicht", so Dr.Braun.Väter mit kleinen Kindern sind extrem gestresstDass die Rahmenbedingungen für junge Väter nicht optimal sind,zeigt sich auch bei der Messung des Stresslevels. Knapp die Hälftealler Väter, deren jüngstes Kind unter sechs Jahre alt ist, zeigt einsignifikant höheres Stressniveau als Väter, deren jüngstes Kindbereits sieben Jahre und älter ist. Zeit zum Stressabbau finden jungeVäter wohl auch nur selten. Etwa 49 Prozent der Väter mit ganzkleinen Kindern (0 bis 3 Jahre) treibt während der Woche keinenSport. hkk-Bereichsleiter Versorgungsmanagement Dr. Christoph Vauth:"Sieben von zehn aller befragten Väter bewegen sich weniger als zweiStunden in der Woche. Das ist aus gesundheitlicher Sicht sehrbedenklich. Eine regelmäßige und moderate sportliche Aktivitätreguliert nicht nur Stress, sondern hat auch eine schützende Wirkunggegen eine Vielzahl von Erkrankungen, wie beispielsweiseHerz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Übergewicht." LautEmpfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollten Erwachsenewöchentlich mindestens 2,5 Stunden körperlich aktiv sein.hkk-Gesundheitsexperte Dr. Wolfgang Ritter: "Körperliche Aktivitätist jedoch nur eine Seite der Medaille. Wirksamer Gesundheitsschutzsetzt sich einerseits zusammen aus Verhaltensprävention, wie etwaSport und Entspannungskursen, sowie andererseits ausVerhältnisprävention am Arbeitsplatz. Betriebe können Väterunterstützen, indem sie beispielsweise, dort wo es möglich ist,Arbeitszeitmodelle anbieten, die speziell auf die Bedürfnisse jungerVäter abgestimmt sind. "Diese müssen zwar individuell und sehrsorgfältig geplant werden, damit betriebliche Abläufe nicht insStocken geraten, aber sie sind weitaus besser kalkulierbar alsbeispielsweise Ausfälle wegen Krankheit", so Ritter.Elternzeit nicht in allen Branchen gleichermaßen akzeptiertIm Branchenvergleich hinsichtlich der Akzeptanz von Elternzeitzeigen sich gravierende Unterschiede. Hohe Anerkennung und weiteVerbreitung der Elternzeit finden sich im Gesundheits- undSozialwesen sowie in der IT- und Telekommunikationsbranche. Im Handelund im Baugewerbe ist das Verständnis hingegen besonders gering. DieBetreuung eines Kindes oder die Pflege eines kranken Kindes werden indiesem Arbeitsumfeld kaum gebilligt. Dr. Braun: "Nach wie vor fehltin vielen Betrieben das Verständnis für Väter, die ihr krankes Kindpflegen oder sich während der Ferienzeit aktiv um ihre Kindernkümmern möchten. Dabei besteht dringender Nachholbedarf." So wünschensich 41 Prozent der Väter vom Arbeitgeber mehr Unterstützung;beispielsweise in Form von flexibleren Arbeitszeiten und besserenMöglichkeiten zur Kinderbetreuung. hkk-Gesundheitsexperte Dr.Wolfgang Ritter fordert deshalb die Abkehr vom altenRollenverständnis in Unternehmen: "Dabei sind Führungskräftebesonders gefragt. Sie müssen mit gutem Beispiel vorangehen undihrerseits Eltern- sowie Erziehungszeiten in Anspruch nehmen."Voraussetzung dafür sei eine Betriebskultur, die es erlaubt,Arbeitszeitmodelle wie etwa Home-Office und Teilzeit offen zudiskutieren. Dies wäre insbesondere in Branchen, in denen Elternzeitfür Väter bislang keine große Rolle spielt, ein wichtiger Schritt.hkk-StudieIm Auftrag der hkk wurden 924 gesetzlich krankenversicherte underwerbstätige Väter im Alter zwischen 25 und 55 Jahren zu ihrerVaterschaft befragt. Die Ausgangsthese des aktuellehkk-Gesundheitsreports "Junge Väter im Erwerbsleben" war, dass jungeVäter ein deutlich moderneres Vaterbild haben und leben als ihreälteren Kollegen. Dabei wurde unter anderem untersucht, ob Väter ihreRolle wirklich aktiver ausleben und tendenziell mehr Zeit mit ihrenKindern verbringen. Zudem prüften die Wissenschaftler, welcheAuswirkungen gesellschaftliche und betriebliche Rahmenbedingungen indiesem Zusammenhang haben.Fehlzeitenreport 2017: Krankenstand bleibt auf gleichem NiveauDer Fehlzeitenreport wertet auch den Krankenstand dererwerbstätigen hkk-Mitglieder aus. Ins-gesamt lag dieBetroffenenquote im Jahr 2016 bei 50,9 Prozent. Das bedeutet: Mehrals die Hälfte aller Beschäftigten waren 2016 mindestens einmalkrankgeschrieben. Der Krankenstand blieb mit 3,7 Prozent unverändertgegenüber dem Jahr 2015. Damit waren an jedem Tag des Jahresdurchschnittlich 37 von 1.000 Erwerbstätigen krankgeschrieben. Diemeisten Ausfalltage gingen auf das Konto der sogenanntenMuskel-Skelett-Erkrankungen wie beispielsweise Rückenschmerzen (319Tage je 100 Versicherte). Psychische Erkrankungen sind auf Platzzwei. Mit rund 214 Fehltagen je 100 Versicherte sind die Seelenleiden2016 um 47 Prozentpunkte gestiegen (2015: 167 Tage je 100Versicherte). Auf Platz drei liegen Krankheiten des Atmungssystems.Hier sanken die Ausfalltage gegenüber dem Vorjahr von 213 auf 203Tage je 100 Versicherte. Insgesamt dauerte eine Krankschreibung imJahr 2016 im Schnitt 11,6 Tage - einen halben Tag länger als imVorjahr.Über die hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse): Die hkk zählt mitmehr als 550.000 Versicherten (davon mehr als 420.000beitragszahlende Mitglieder), 27 Geschäftsstellen und 2.000Servicepunkten zu den großen gesetzlichen Krankenkassen. 2016 betrugihr Wachstum mehr als 100.000 Kunden. 