Der herzkranke Diabetiker: vergessen - verraten - verkauft? / Pressegespräch am Weltdiabetestag im Haus Deutscher Stiftungen in Berlin

Bad Oeynhausen (ots) - Es gibt Gründe für die Annahme, dass herzkrankeDiabetiker in der Gesundheitsversorgung Deutschlands ausgeblendet werden oderunerwünscht sind. Als chronisch Kranke verfolgt sie das Schicksal, dass ihreBehandlung Weitblick von Ärzten verlangt - das bedeutet Aufwand. Zeit kostet eszudem, Patienten aufzuklären, manche sind beratungsresistent, betreuungsintensivist fast jeder. Was die Betroffenen eint ist die Tatsache des maximal erhöhtenRisikos, vorzeitig zu versterben. Das ist lange bekannt, es hat sich nichtgeändert. Glück haben wohl die Patienten, die rechtzeitig diagnostiziert, mitlebensrettenden Medikamenten versorgt und entsprechend ihrer Prognose behandeltwerden. Die Mehrzahl von ihnen wird eher von Pontius zu Pilatus geschickt oderdurch die Maschinerie einer Medizin, an der sich verdienen lässt, geschleust.Der Behandlungserfolg scheint davon abzuhängen, welcher Spezialist oder welcheKlinikabteilung den Patienten behandelt.Wie viel Medizin ist notwendig? Was ist angemessen? Auf welche Maßnahmen kannverzichtet werden? Diese Fragen werden Gegenstand der Diskussion sein, zu derdie Stiftung DHD am Weltdiabetestag, dem 14. November 2019, in die Hauptstadteinlädt. Das Pressegespräch findet von 12.30 Uhr bis 14.00 Uhr statt.Veranstaltungsort ist das Haus Deutscher Stiftungen, Mauerstraße 93, in 10117Berlin.Auf folgende Gäste dürfen Sie sich freuen:- Prof. Dr. med. Thomas Meinertz(Stiftung DHD; Chefredaktion Herz heute, Deutsche Herzstiftung)- Prof. Dr. rer. pol. Jürgen Wasem(Lehrstuhl für Medizinmanagement Universität Duisburg-Essen)- Dr. med. Klaus Reinhardt(Präsident der Bundesärztekammer)- Prof. Dr. Dr. med. Wolfram Döhner(Charité Berlin; Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung)- Dietrich Monstadt, MdB(CDU, Mecklenburg-Vorpommern; Arbeitsgruppe Gesundheit imDeutschen Bundestag)Anmeldung erbeten:Stiftung DHDGeorgstraße 1132545 Bad OeynhausenE-Mail: info@stiftung-dhd.dePressekontakt:Katrin HertrampfPressestelle Stiftung DHD (Der herzkranke Diabetiker)Georgstraße 1132545 Bad OeynhausenTelefon: 05731-973771Mobil: 0176-22844032E-Mail: info@stiftung-dhd.deOriginal-Content von: Stiftung "Der herzkranke Diabetiker", übermittelt durch news aktuell