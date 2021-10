Rostock (ots) -"Wir gestalten unsere Versicherungen immer fair": Das Rostocker InsurTech hepster (www.hepster.com) zählt zu den Top-3-Preisträgern des "Deutschen Fairness-Preis" und erhält in diesem Jahr eine Auszeichnung in der Kategorie Handy- & Elektronikversicherung. Insgesamt wurden mehr als 830 Unternehmen in 61 Kategorien von Verbrauchen bewertet. Bereits 2019 landete hepster in dieser Kategorie unter den Top 3.Kundenzufriedenheit durch FairnessGemeinsam mit dem Nachrichtensender ntv verleiht das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) erneut den "Deutschen Fairness-Preis". Im Fokus der umfassenden Untersuchung stehen auch in diesem Jahr Faktoren, die für deutsche Verbraucher und Verbraucherinnen ein faires Unternehmen kennzeichnen. Die Unternehmen wurden im Rahmen einer umfangreichen, bevölkerungsrepräsentativen Konsumentenbefragung ermittelt. In 61 Kategorien wurden mehr als 63.500 Kundenstimmen für 830 Unternehmen aus Deutschland analysiert. Die genannten Unternehmen wurden insbesondere in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit, Transparenz und Weiterempfehlung untersucht. Erneut gehört in diesem Jahr auch das InsurTech hepster in der Kategorie Handy- & Elektronikversicherung zu den Preisträgern.hepster Versicherungen: "Wir gestalten unsere Produkte immer fair"Bereits 2019 gehörte hepster zu den Top-3-Preisträgern in der Kategorie "Handy- & Elektronikversicherung". Nun konnte sich das Rostocker Unternehmen mit einer Gesamtpunktzahl von 75,5 in dieser Kategorie den 1. Platz im Bereich Zuverlässigkeit sichern, aus insgesamt 12 Versicherungsanbietern."Wir gestalten unsere Produkte immer fair und haben dabei stets die Bedürfnisse unserer Kunden im Blick," so Christian Range, CEO und Co-Founder von hepster. "Dass wir unter den Siegern des diesjährigen "Deutschen Fairness-Preis" gehören, zeigt uns, dass wir mit unserem Ansatz, digitale Versicherungen als Teil eines ganzheitlichen Kundenerlebnisses zu verstehen sowie zu entwickeln, genau richtig liegen. Der Preis und die Bewertung der Kunden sind für hepster die Ergebnisse einer ausgesprochen starken Team-Leistung unseres gesamten Unternehmens. "Seine digitalen Versicherungslösungen entwickelt hepster mittels einer API-getriebenen Plattform unter dem Ansatz der "Embedded Insurances", der sogenannten eingebetteten Versicherungen. Mit diesem Ansatz will hepster die Entwicklung von Versicherungen neugestalten und es seinen Kunden ermöglichen, bedarfsorientierte und passgenaue Lösungen einfach zu beziehen und handzuhaben, genauso wie sie diese benötigen.Die Bekanntgabe der Award-Gewinner erfolgte über ntv und DISQ am 21. Oktober 2021, inklusive einem Fernsehbeitrag auf ntv. Alle Informationen zu den Preisträgern in allen Kategorien: www.disq.de/fairnesspreisÜber hepsterDas Rostocker InsurTech wurde 2016 gegründet und bietet ein API-gesteuertes Ökosystem, das es Unternehmen aller Branchen ermöglicht, bedarfsorientierte und individuelle Versicherungen in ihre Angebote zu integrieren. So schafft hepster für seine Kunden und Partner die beste Erfahrung im Bereich der Embedded Insurances. Das Portfolio des InsurTechs umfasst Mobilitäts-, Elektronik-, Ausrüstungs-, Reise-, Tier- und Unfallversicherungen. Seit 2017 konnte hepster bereits über 1.400 Partner und mehr als 100.000 Kunden mit über 300 maßgeschneiderten Versicherungsprodukten von sich überzeugen. Für seinen hervorragenden Kundenservice und die Versicherungsleistungen erhielt hepster bisher mehr als 15 Auszeichnungen, u.a. von TÜV Saarland und namhaften Magazinen. | www.hepster.com (https://hepster.com/), business.hepster.comPressekontakt:Sarah Gahlersarah.gahler@hepster.com+49 (0) 381 26 05 36 65Weitere Informationen: www.hepster.com/presseLinkedIn: de.linkedin.com/company/hepsterOriginal-Content von: hepster (MOINsure GmbH), übermittelt durch news aktuell