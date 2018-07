heo und PlayFusion beginnen neue Partnerschaft

Cambridge, England (ots/PRNewswire) -- heo wird offizieller und alleiniger Vertriebspartner vonPlayFusion-Produkten -Wir freuen uns, dass PlayFusion sich mit dem wachsenden Erfolg vonLightseekers und dem bevorstehenden sehnsüchtig erwarteten Start vonWarhammer Age of Sigmar: Champions entschieden hat, ab 1. Juli 2018mit heo als offiziellem und alleinigem Vertriebspartner für Europazusammenzuarbeiten.PlayFusions visionärer Ansatz einer Kombination aus CCG-Mechanikund Augmented Reality-Technologie ermöglicht es Spielern, soreibungslos wie nie in die Game-Welten einzutauchen.heo hat Niederlassungen in Deutschland (Hauptsitz), Frankreich,Italien, Großbritannien und Spanien und bietet auch dank desFachwissens der mehr als 140 engagierten Mitarbeiter eine bewährteund leistungsfähige Vertriebsinfrastruktur. Durch dieseZusammenarbeit wird gewährleistet, dass alle europäischen KundenZugang zu unseren Produkten haben.Als führendes europäisches Vertriebsunternehmen für viele Lizenz-,Sammler- und Gaming-Produkte freut sich heo, sein Angebot durch denoffiziellen Vertrieb der PlayFusion-Produkte zu erweitern. Wir freuenuns darüber, unsere umfangreichen Ressourcen einzusetzen und dasvolle Potenzial dieser Zusammenarbeit zu nutzen, um unseren Kundendiese spannenden Produkte anzubieten.Der Kundenservice von heo bietet Fachberatung in deutscher,englischer, französischer, italienischer, spanischer und polnischerSprache.Pressekontakt:PlayFusioncontact@playfusion.comhttp://www.playfusion.comOriginal-Content von: PlayFusion, übermittelt durch news aktuell