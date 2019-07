Die heißesten Grill- und BBQ-Trends in der neuen FIRE&FOOD: BBQ Burger / Pig Wings vom Moorschwein / Lachs von der Plancha / Superfood Reh / Food Story Indien (FOTO)

Berg (ots) -Hinweis an die Redaktionen: Rezepte sowie hochauflösendesBildmaterial zu den in dieser Pressemitteilung vorgestellten Themenerhalten Sie auf Anfrage unter redaktion@fire-food.com.Bevor der Sommer in den Endspurt geht, bringt FIRE&FOOD nocheinmal die Grills zum Glühen. Mit abwechslungsreichen Rezepten ausaller Welt, bei denen nicht nur der Genuss, sondern auch immer eineethisch vertretbare Tierzucht im Vordergrund steht. Ob als komplettesGrillmenü oder als neue Interpretation des KüstenklassikersFischbrötchen. Mit Produkten aus der Region wie den Moorschweinen ausdem Oldenburger Land oder den Ziegenböcken aus dem Allgäu und auchdas Superfood Reh aus heimischen Wäldern gehört dazu. Wie man in 10Schritten zum perfekten, herrlich saftigen Burger gelangt oderSchritt für Schritt einen Lachs filetiert, um ihn anschließend mitRöstaromen auf der Plancha zu veredeln, sind weitere Themen in dieserAusgabe. Traditionelle Grill- und Barbecue-Küche - natürlichebenfalls samt Rezepten - stehen in den Travel Stories imVordergrund. Dazu zählt das türkische Streetfood Kokoreç ebenso, wieder Blick hinter die Kulissen eines Exporteurs indischer Biogewürzeim südindischen Kerala oder der Sprung über die Grenze in dieNiederlande, wo aus der südlichen Nordsee die köstlichsten Fischedirekt vom Kutter auf dem Grillrost landen. Und da Käse bekanntlichden Magen schließt, darf zarter Schmelz in Form von Camembert, Fetaoder Burrata sich mit Raucharomen verbinden, um anschließend auf derZunge zu zergehen. Verschiedene Produkttests, eine Marktübersicht derspannendsten Minigrills sowie die richtige Schnitttechnik für Steaksund Braten runden diese Ausgabe mit wertvollen Tipps undInformationen in Sachen Grillen und Barbecue ab.Die neue Ausgabe des europäischen Grill- und Barbecue-MagazinsFIRE&FOOD ist ab sofort zum Preis von 5,90 Euro imZeitschriftenhandel und online unter www.ff-grill-magazin.deerhältlich.Weitere Informationen, gelingsichere Rezepte und spannende Newssowie Tipps rund um die Themen Grillen und Barbecue gibt es zudemunter www.fire-food.com.Über FIRE&FOOD:Seit 2002 macht FIRE&FOOD Grillen & Barbecue in Europa zumspannenden Ganzjahresthema. Das Magazin zeigt in vier Ausgaben proJahr die schönsten Facetten vom draußen Leben, Essen und Genießen undreflektiert auf diese Weise einen Lebensstil, der für immer mehrMenschen ein wichtiger Ausgleich zum Alltäglichen ist. Mitaussagekräftigen Zubehör- und Produkttests, informativenServicethemen, spannenden Reportagen aus fremden Ländern und einerbunten Vielfalt an Rezepten ist FIRE&FOOD das Magazin, dasambitionierte Griller und Barbecuer ebenso wie Profis anspricht.Zusätzliche Special-Ausgaben und eine stetig wachsendeBookazine-Familie runden die FIRE&FOOD-Produktpalette ab. WeitereInformationen unter www.fire-food.com.Pressekontakt:Elmar FetscherRedaktion FIRE&FOODAltdorfer Straße 1188276 BergTelefon: 07 51 - 5 61 77 50mail: redaktion@fire-food.comOriginal-Content von: FIRE&FOOD Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell