heise online mit neuer Technologie für virtuelle Werbung / 360-Grad-Videos in Display-Kampagnen

Hannover (ots) - Als eines der ersten Medienhäuser bietet HeiseMedien zusammen mit dem Partner OmniVirt die einfache Integration von360-Grad-Inhalten in Online-Kampagnen an. OmniVirt, gegründet vonehemaligen Google-Mitarbeitern, hat dazu eine Lösung entwickelt, beider die Nutzer keine zusätzliche Software installieren müssen.Der Blick geht in alle Richtungen, der Betrachter ist immer mittendrin: Interaktive Rundgänge, lebendige Produktdemonstrationen oderEvents aller Art sind eindrucksvolle Inhalte für Online-Kampagnen.Auch für Recruiting-Zwecke eignet sich diese Marketingform.360-Grad-Inhalte und virtuelle Realität sind die großen Trends inder Kommunikation. Beim Mobile World Congress (MWC) Ende Februar 2017kündigten große Hersteller Preissenkungen für ihre VR-Brillen an."Das macht es für Verbraucher immer erschwinglicher, in virtuelleWelten einzutauchen. Zudem wird die Nutzung von Spielekonsolen mit360-Grad-Funktionalität dazu beitragen, dass sich die Technologieweiter durchsetzt", ist sich Peter Köster, Head of MarketingSolutions bei Heise Medien, sicher."Waren Marketer bisher in der Integration dieser Technologie inihre Marketingkanäle und -kampagnen stark eingeschränkt, können wirjetzt die plattformunabhängige Darstellung von 360-Grad-Videoinhaltenin den Display-Formaten unserer reichweitenstarken Portale anbieten",freut sich Köster.Die 360-Grad-Technologie ermöglicht es vor allem in mobilenKampagnen, das Erlebnis für die Nutzer zu verstärken. So wird dasSmartphone zum hochwertigen Touchpoint: Das einfache Schwenken desSmartphones genügt, und schon öffnet sich die Marken- oderProduktwelt. Verwendet der Nutzer bereits eine VR-Brille, wird diesebei der Betrachtung der Inhalte ebenfalls unterstützt.Heise Medien bietet 360-Grad-Kampagnen ab sofort auf seinem Portalheise online an. Online-Marketing-Verantwortliche und Kreativeerhalten auf Wunsch Unterstützung bei der Konzeption entsprechender360-Grad-Videoinhalte bis hin zur Umsetzung.Weitere Informationen gibt es unter: www.heise.de/360displayOmniVirt ist eine Werbeplattform für 360-Grad-Video und VirtualReality, die von ehemaligen Google- und YouTube-Mitarbeiterngegründet wurde. Das Unternehmen wird von Top-Venture-Kapitalistenwie Andreessen Horowitz, Greycroft, BDMI, Horizon Media, First RoundCapital und vielen anderen finanziert.Die Technologie von OmniVirt vertreibt 360-Grad- bezwiehungsweiseVR-Anzeigen über bestehende Werbenetzwerke. Die Kampagnen sindanpassbar, interaktiv und mit detaillierten Reporting-Möglichkeitenhinterlegt, die eine Auswertung über die immersive Erfahrung derNutzer ermöglichen. Das Unternehmen hat in seiner jungen Geschichtebereits mehrere hochkarätige Kampagnen mit Medienunternehmen wie derNew York Times, AOL, Time Inc, Wall Street Journal, Vice Media undvielen anderen realisiert.heise online ist das Leitmedium für deutschsprachigeHightech-Nachrichten. Ergänzt werden die tagesaktuellen Informationendurch Hintergrundberichte und Fachartikel der Heise-Medien c't, iX,Mac & i, Fotografie, Make und Technology Review sowie desOnline-Magazins Telepolis. Abgerundet wird das Angebot von heiseonline durch ein breites Serviceangebot wie heise Preisvergleich,heise Download und heise Jobs.heise online verfügt über eine Reichweite von 33.748.456 Visitsund 136.559.793 Page Impressions laut IVW Dezember 201, davon fürMobile & Apps 7.041.639 Visits und 28.555.848 Page Impressions. AGOFdigital facts 2016-12 weist für heise online im Dezember eineReichweite von 4.865.000 Unique Usern aus.