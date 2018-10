Die heilsame Kraft der Natur erleben - BILD

Das ALPIANA RESORT steht im Südtiroler Herbst ganz im Zeichenvon feinstem WellnessgenussVöllan/Lana bei Meran (ots) - Im Sinne des Green Luxury-Konzeptsist dabei die Natur Dreh- und Angelpunkt des individuellenWohlbefindens: So kuschelt man sich nach einer herbstlichen Wanderungim ALPIANA SPA in wohlige Wärme und entspannt vor malerischemNaturpanorama. Und mit der neuen PHARMOS NATUR Kosmetiklinie oder aufeinem befreienden Spaziergang beim Waldbaden werden die heilsamenKäfte der Natur direkt erlebbar und frische Energien gesammelt.Herbstzeit im ALPIANA RESORT - das bedeutet intensivesNaturerlebnis kombiniert mit feinster Erholung. Die angenehmenTemperaturen laden noch zu schönen Wanderungen und Biketouren in dasleuchtende Farbenmeer ein. Entspannung pur wartet danach im 2000 m2großen ALPIANA SPA, um umgeben von natürlichen Materialien und mitAusblick auf die Südtiroler Landschaft, in den Saunen, derPoollandschaft oder in den Relax-Welten zur Ruhe zu kommen. Schonhier sind Innen und Außen, Natur und Resort, in perfekter Harmonie.Denn die Kraft der Natur ist Garant des individuellen Wohlbefindensund im ALPIANA RESORT entfaltet sich diese Wirkung auf allen Ebenen.Zwtl.: Die Heilkraft der NaturSo stellt DIE PHARMOS NATUR Kosmetiklinie ein neues, besonderesHighlight dar, das bei den verschiedensten Massagen, Bädern undKörpertreatments Anwendung findet. Statt Wasser wird dabei auf 100 %Aloe Vera Bio-Ursaft gesetzt. Als reines Naturprodukt aus Heil- undVerjüngungspflanzen wird die heilsame Kraft der Natur direkterlebbar. Die Wirkstoffe des Aloe Vera Frischepflanzenblatts gelangenbis tief in die Zellen hinein, entfalten dort ihre Kraft und sorgenfür innere und äußere Schönheit, wie etwa bei einer PHARMOS NATURGreen Luxury Gesichtsanwendung. Die wirkstoffreiche Pflege verhilftzu einer strahlenden, geglätteten Haut, einem angenehmenFrischegefühl und nachhaltigem Wohlbefinden (55 min ab ? 85,-/80 minab ? 120,-).Zwtl.: Wellnessgenuss im WaldWer lieber ganz in die Natur eintaucht, kann sich auch zusammenmit Frau Margesin auf einen Spaziergang beim Waldbaden begeben, umdurch die bewusste Wahrnehmung der Natur, umgeben vom würzigen Duftder Pflanzen, dem Rascheln der Blätter und den vielfältigenGeräuschen der Tierwelt, Stress abzubauen und sich wiederausgeglichen zu fühlen. Der Wald wird zum Ort der Erholung und aufdiese Weise mit allen Sinnen ganz neu erlebbar. Kostenlos für Gästedes ALPIANA RESORTS, ab ? 45,- für externe Gäste.Zwtl.: Buchungskontakt:ALPIANA RESORT Familie Margesin Völlan/Lana bei Meran in Südtirol+39 0473 568 033 info@alpiana.com [www.alpiana.com](http://www.alpiana.com)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Gabriele TrinkerOBERHAUSER CONSULTING GmbHHOTELMARKETING CONSULTANTM. +43 664 88 250 299trinker@oberhauser-consulting.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/16802/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: OBERHAUSER CONSULTING GmbH, übermittelt durch news aktuell