health tv jetzt auch bundesweit über Kabel zu empfangen (FOTO)

Hamburg (ots) -Deutschlands einziger Gesundheitsfernsehsender überall imKabelnetz und per Satellit erreichbar- Repräsentative Umfrage bestätigt Nachfrage nach Sendungen zuGesundheit, Fitness und Ernährung- Annika de Buhr moderiert das Magazin "Gesund tv"Fast ein Jahr hat die Beta-Phase gedauert, jetzt ist der einzigeTV-Sender, der sich nur mit dem Thema Gesundheit beschäftigt, überalle TV-Kanäle (Satellit und Kabel TV) frei empfangbar. Rund um dieUhr senden die Experten von health tv alles zum Thema Gesundheit,Ernährung, Fitness und Bewegung.Das Interesse an Informationen zu Stressbewältigung, gesunderErnährung, Fitness und Krankheitsvorsorge ist hierzulande groß: Jederzweite Deutsche (57 Prozent) würde Gesundheitssendungen in einemSpartensender anschauen. Das ist ein Ergebnis einer repräsentativenUmfrage des Gesundheitssenders health tv. Das größte Bedürfnis nachmedialen Ratschlägen besteht in der jüngeren Zielgruppe der 30- bis39-Jährigen.Unter ihnen interessieren sich 69 Prozent aller Befragtenfür derartige Programme und Sendungen. Erster und kompetentesterAnsprechpartner ist und bleibt laut Umfrage der Hausarzt, dochBeiträge auf Gesundheitsportalen und die Spartensender zum Themaerfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Besonders Tipps zu Bewegungund gesunder Ernährung finden einen großen Anklang bei den unter30-Jährigen. "Mit unseren Kochsendungen wollen wir Menschenmotivieren, gesund und bewusst zu essen und häufiger selbst denKochlöffel zu schwingen", erklärt health tv Geschäftsführer Axel Linkund ergänzt: "Wir arbeiten eng mit der Deutschen Gesellschaft fürErnährung (DGE) zusammen. Alle Rezepte sind anhand derDGE-Empfehlungen geprüft und entsprechen damit auch denGesundheitskriterien von IN FORM - Deutschlands Initiative fürgesunde Ernährung und mehr Bewegung."Doch nicht nur das Thema Ernährung ist ein Schwerpunkt bei healthtv. Seit Beginn des Jahres gibt es monatliche Thementage wiebeispielsweise den "Weltkrebstag", "Tag der gesunden Ernährung","Welt-Parkinsontag" und den "Alzheimer-Tag". "Von morgens bis abendsbeleuchten wir zahlreiche Facetten der Gesundheit in Reportagen,Gesprächsrunden oder informativen Beiträgen. Ein absoluter Mehrwertfür die Zuschauer", sagt Axel Link.Aber auch Kooperationen mit Organisationen wie der DKMS LIFE(Gemeinnützige Einrichtung, die u.a. Kosmetikseminare für Frauenermöglicht) wurden erfolgreich initiiert. "Gemeinsam wollen wirKrebspatienten wertvolle Hilfestellungen geben, damit sie mit mehrLebensfreude und Hoffnung den Kampf gegen den Krebs meistern", soLink. Im Rahmen der Zusammenarbeit entstanden bewegende Reportagen,informative Experten-Interviews und persönliche Gespräche mitBetroffenen und prominenten Unterstützern, wie der Bestseller-AutorinCharlotte Link. Sie spricht im Interview mit health tv offen undemotional über die Krebserkrankung und den Tod ihrer Schwester, densie in ihrem autobiographischen Buch "Sechs Jahre - Der Abschied vonmeiner Schwester" verarbeitet hat.In dem neuen Format VIP Visite bittet health tv zum ganz privatenGespräch. So erfahren die Zuschauer zum Beispiel von Harry Wijnvoordalles darüber, wie das Dschungelkamp sein Leben gerettet hat und wieder gebürtige Holländer mit Diabetes und Fressattacken umgeht. "Eintolles Format, in dem wir künftig noch weitere Prominente zu ihrenpersönlichen Gesundheitserfahrungen befragen werden", sagt Axel Link,der Chefredakteur von health tv.Stolz ist Link auch auf die Zusammenarbeit mit Moderatorin Annikade Buhr, die aus dem ZDF und dem NDR Fernsehen bekannt ist und seitDezember 2017 durch die Sendung "Gesund tv" führt."Wir freuen uns sehr, dass wir Annika de Buhr für health tvgewinnen konnten. Der Sender profitiert von ihrer Bekanntheit undihren jahrelangen Erfahrungen im Medizinjournalismus." Das Programmvon health tv ist als SD Sender im Free-TV Angebot von Vodafone zuempfangen und ist auch über Unitymedia sowie über die Kabelangeboteder Deutschen Netzmarketing GmbH (Willytel, Netcologne etc.) imdigitalen SD-Format erreichbar. Ebenso ist health tv über Satellit(Astra, 19.2, Transponder 113, Frequenz 12.633 H, SR 22000, FEC 5/6)und über IPTV-Netze wie freenet TV connect, zattoo oder waiputvempfangbar. Falls das Programm in diesen Netzen nicht zu finden ist,empfiehlt sich ein Sendersuchlauf.Über die Studie:Die Studie "Gesundheitskompetenz der Deutschen" stellt dieErgebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung dar. Dazuwurden bundesweit 1000 Personen im Alter ab 18 Jahren online befragtsowie zusätzlich jeweils 200 Personen aus den BundesländernNordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg. Die Befragungwurde im Zeitraum Oktober bis November 2017 vomMarktforschungsinstitut ToLuna Germany GmbH durchgeführt.Über health tv:health tv ist der neue bundesweite private Fernseh-Spartensenderfür gesundes Leben. In Zeiten von Informationsüberflutung, hoherKomplexität und 'Dr. Google' will der Sender allgemeinverständlichund kompetent über Gesundheit, Ernährung, Wohlbefinden und Medizininformieren. health tv nimmt sich die Zeit, Dinge ausführlich zuerklären und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten - aus derSicht von Forschung und Technik, aus dem medizinischen Alltag inKlinik und Praxis sowie aus Sicht von Betroffenen.