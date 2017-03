hc consulting AG verändert den PKV-Tarifwechsel-Markt

Köln (ots) - Bislang galt für Versicherte der privatenKrankenversicherung: Wer sich unabhängig von den Informationen seinerPKV zu einem geplanten Tarifwechsel mit einer Reduzierung derBeiträge beraten lassen wollte, musste tief in die Tasche greifen.Zwischen mehreren hundert und mehreren tausend EURO liegen die Kostenfür die Beratung. Die hc consulting AG (www.hcconsultingag.de) bietetdie komplette Beratung zu 100 % kostenlos an. Wie ist das möglich?Mit den laufenden Versicherungsbeiträgen bezahlt der PKV-Kundealle anfallenden Verwaltungskosten zu seinem Vertrag. Wählt derVersicherte die hc consulting AG als seinen Betreuer, so erhält derPKV-Spezialist seine Gebühren direkt von der Versicherung. Esentstehen keine neuen Kosten. Das System wurde auch von der StiftungWarentest Finanztest in der Ausgabe 03.207 beschrieben.Immer mehr Versicherte der privaten Krankenversicherung landennach umfangreichen Recherchen zum Thema PKV-Tarifwechsel bei derkostenlosen Tarifoptimierung. Marktführer ist nach eigenenUntersuchungen die hc consulting AG aus Köln. Diese Versicherungennehmen am kostenlosen Tarifwechsel teil:Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, BayrischeVersicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring, DKV,Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein,Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, UKV, UniVersa undWürttembergische.Die hc consulting AG berät ausschließlich PKV-Kunden.Pressekontakt:hc consulting AGSigrid HalmFriesenstraße 3050670 Köln0221 37991961info@hcconsultingag.dewww.hcconsultingag.deOriginal-Content von: hc consulting AG, übermittelt durch news aktuell