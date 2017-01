Erfurt (ots) - Wie ein TanzTapir die Welt zum Tanzen bringt unddurch besondere Moves auffällt, sehen KiKA-Zuschauer in neuen Folgenvon "TanzAlarm" (KiKA) ab dem 7. Januar immer samstags um 10:35 Uhr.Der "TanzAlarm" bei KiKA bekommt Verstärkung: Den TanzTapir. Seinunbändiger Drang, immer und überall zu tanzen, bringt ihn in derPizzeria, auf der Skipiste, in der Kung Fu-Schule und an anderenOrten immer wieder in Schwierigkeiten. Seine Rettung aus demSchlamassel ist die TanzAlarm-Crew, die ihn mit Songs und Tanz ausjeder brenzligen Situation befreit.Singas neuer Freund - der TanzTapirMit seinen rhythmischen Bewegungen animiert der TanzTapir alleunwiderstehlich zum Tanzen: "Ich bin froh über meinen neuen Freundund liebe es, wenn er seine Hufe schwingt", sagt Moderatorin SingaGätgens, die auch den neuen TanzTapir-Song singt.Bei den Dreharbeiten im Leipziger Zoo, in der Münchner Innenstadtoder in den Tiroler Alpen schlossen das Team, die Darsteller undPassanten den TanzTapir schnell ins Herz. Ab dem 7. Januar werden ihnauch die Zuschauer lieben lernen.Neue TanzAlarm-KidsNicht nur der tanzende Unpaarhufer ist neu - in der neuen Staffelkönnen sich Tanzfans auch auf neue TanzAlarm-Kids freuen: dienachdenkliche und fürsorgliche Hannah (11), die kreative undfröhliche Käthe (12), die lustige und temperamentvolle Luna (11)sowie das quirlige und pfiffige Nesthäkchen Larissa (10) verstärkenab sofort die TanzAlarm-Crew.Neben den TanzAlarm-Kids präsentieren Volker Rosin, Kai Lüftner,Tom Lehel, Herr H und Alex Huth wieder neue Songs zum Mittanzen."TanzAlarm" ist eine Produktion der Mingamedia GmbH im Auftrag vonKiKA. Die neue Staffel wird ab dem 7. Januar immer samstags um 10:35Uhr ausgestrahlt. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist MatthiasHuff.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFMarketing & KommunikationTelefon: 0361/218-1827Fax: 0361/218-1831Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell