Das hat Bill Gates gerade über Bitcoin gesagt

Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) hielt vor Kurzem seine Jahresversammlung ab, und nicht überraschend hatten der CEO und Vorsitzende Warren Buffett sowie der Vizepräsident Charlie Munger nicht gerade freundliche Worte für Bitcoin (BTC-USD) und andere Kryptowährungen übrig.

In einem Interview am Montag mit CNBC hatte sich Microsoft-Mitbegründer und Berkshire-Vorstandsmitglied Bill Gates auch negativ gegenüber den Krypto-Investoren geäußert.

Warren Buffett und Charlie Munger sind keine Fans von Kryptowährungen

Berkshire Hathaways CEO Warren Buffett äußerte sich in den letzten Monaten mehrmals kritisch gegenüber Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Buffetts Hauptproblem bei Kryptowährungen ist, dass sie keine produktiven Vermögenswerte sind. Mit anderen Worten, Aktien können Gewinne aus ihrem Geschäft erwirtschaften, die Landwirtschaft produziert Ernten, etc. Bitcoin (BTC-USD) und andere Kryptowährungen sind daher nur wegen des Anlegerinteresses wertvoll.

„Kryptowährungen werden ein böses Ende nehmen“, sagte Buffett bei Berkshire Hathaways kürzlichem Jahrestreffen.

Berkshires Vizepräsident Charlie Munger hat Bitcoin als „totalen Wahnsinn“ bezeichnet und potenzielle Investoren gewarnt, es „wie die Pest“ zu meiden.

Bill Gates würde Bitcoin shorten, wenn es eine gute Möglichkeit dafür gäbe

Im Gespräch mit CNBC am Montag zusammen mit Buffett und Munger, wiederholte Bill Gates deren Kritik und bezeichnete Bitcoin (BTC-USD) und ICOs (initial coin offerings) als „verrücktere, spekulative Sachen“.

„Als Anlageklasse produziert man nichts, also sollte man nicht erwarten, dass es steigt. Es ist ein bisschen die durchgedrehte Art der Investition“, sagte Gates.

Die Kryptowährungen sind nach Gates‘ Bemerkungen gesunken

Kryptowährungen haben sich in den letzten Wochen im Allgemeinen gut entwickelt, sodass es möglich ist, dass der Markt nur eine Verschnaufpause einlegt. Und um fair zu sein — Bitcoin und andere Kryptowährungen hatten schon vor Gates‘ Kommentar ein schwieriges Wochenende.

Jedoch würde ich sagen, dass die Äußerungen von Buffett, Munger und Gates am Montag die Kryptos unter Druck gesetzt haben könnten. Am Montag 10:30 Uhr EDT waren alle 10 größten Kryptowährungen im roten Bereich. Bitcoin ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 3 % gesunken und hat seit der Veröffentlichung des Gates-Interviews ungefähr 100 US-Dollar verloren.

Kryptowährung Name (Code) Kurs in US-Dollar Veränderung im Tagesverlauf Bitcoin (BTC) 9.311,60 (2,9 %) Ethereum (ETH) 718,20 (8,5 %) Ripple (XRP) 0,81 (6,2 %) Bitcoin Cash (BCH) 1.609,63 (7 %) EOS (EOS) 17,68 (0,2 %) Litecoin (LTC) 160,62 (5,9 %) Cardano (ADA) 0,32 (7,1 %) Stellar (XLM) 0,38 (8,2 %) IOTA (MIOTA) 2,12 (6,7 %) TRON (TRX) 0,08 (2,8 %)

Es gibt sicherlich stichhaltige Argumente dafür, dass Buffett und Munger Bitcoin und andere Kryptowährungen „einfach nicht verstehen“. Schließlich sind die beiden nicht gerade als technisch versiert bekannt und haben in der Vergangenheit große Trends wie den E-Commerce verpasst. Zum Beispiel hat Buffett eingeräumt, dass er es bedauert, dass er vor Jahren nicht bei Amazon eingestiegen ist.

Bei Bill Gates könnte es jedoch anders sein. Die meisten hochkarätigen Bitcoin-Pessimisten waren von der Wall Street, wie der CEO von JPMorgan Chase Jamie Dimon und milliardenschwere Investoren wie Buffett und Carl Icahn, die alle von Kryptowährungsbefürwortern als Oldtimer abgetan wurden, die es einfach nicht verstehen. Ein technisches Schwergewicht wie Gates könnte eine andere Geschichte sein.

