Die harte Wahrheit über Marihuana-Aktien

In vier Tagen wird erwartet, dass der kanadische Senat über die Gesetzesvorlage C-45, die besser als Cannabis Act bekannt ist, ein grundlegendes Urteil fällen wird. Wenn er vom Senat verabschiedet wird, was weithin erwartet wird, wäre der Cannabis Act einen Schritt näher dran, Gesetz zu werden und dabei Marihuana zu legalisieren.

Als erstes entwickeltes Land der Welt könnte Kanada einen zusätzlichen Jahresumsatz von 5 Mrd. US-Dollar erschließen — zusätzlich zu dem, was die Industrie bereits mit den medizinischen Cannabis-Umsätzen, sowie Exporten zu in die Ländern erzeugt hat, in denen medizinisches Marihuana zugelassen ist.

Die Wahrheit über Potaktien

Als Reaktion auf diese erwartete Legalisierung haben die Investoren die Bewertung von Marihuana-Aktien in die Stratosphäre gedrückt. Aber sind diese Bewertungen gerechtfertigt? Obwohl niemand diese Antwort mit Sicherheit weiß, kann ich einige harte Wahrheiten über Marihuana-Aktien anbieten, die Investoren hören müssen.

Es gibt Möglichkeiten, aber wahrscheinlich nicht dort, wo du suchst

Zunächst einmal stimme ich den Optimisten zu, dass die Legalisierung von Freizeit-Cannabis in Kanada eine faszinierende Gelegenheit für die Investoren ist, Geld zu verdienen. Ich würde aber auch behaupten, dass die Zeit des „leichten Geldes“ bereits vorbei ist. Obwohl sich die meisten die Investoren auf Cannabiszüchter und andere Stufen der Lieferkette konzentriert haben, die direkt für den Anbau, die Verarbeitung oder den Verkauf der Pflanze verantwortlich sind, haben sie ignoriert, was die größte Möglichkeit der Legalisierung sein könnte: die angrenzende Cannabis-Industrie.

Denk an alle Unternehmen, die hinter den Kulissen arbeiten, um die legale Cannabisindustrie zum Laufen zu bringen. Wir sprechen über Marketing- und Verpackungsunternehmen, Berater, Kreditgeber, Buchhalter, Softwareentwickler, Immobilienpartner und so weiter. In diesem unerschlossenen Bereich der Cannabiswirtschaft haben die Investoren immer noch die Chance, einen beträchtlichen Teil ihres Geldes zu verdienen.

Ein Unternehmen, die es wert sein könnte, dein Radar zu erweitern, ist Kush Bottles (WKN:A2ATJ3). Diese Small-Cap-Pot-Aktie ist verantwortlich für die Herstellung von kindersicheren und manipulationssicheren Verpackungen für über 5.000 legal operierende Medizin- und Freizeit-Potunternehmen auf der ganzen Welt. Kush Bottles‘ Chance in Kanada ist ganz klar: Health Canada fordert sehr spezifische Etikettierungsanforderungen für legale Cannabisverpackungen. Obwohl Kush Bottles nicht gerade das auffälligste Geschäftsmodell haben wird, wird es vielleicht einer der stabilsten Wachstumswerte im Nebenbereich sein.

Wir sollten dem Verkauf von CBD-Öl mehr Aufmerksamkeit schenken

Wenn du immer noch glaubst, dass der Besitz von Anbaubetrieben der beste Weg ist, dann solltest du dir meinen Vorschlag zu Herzen nehmen und dich stattdessen viel mehr auf Cannabidiol-Öl und Extrakte konzentrieren. CBD ist die nicht-psychoaktive Komponente der Cannabispflanze, die am besten für ihren wahrgenommenen medizinischen Nutzen bekannt ist.

Warum? Das Problem mit dem traditionellen getrockneten Cannabis ist, dass man erwartet, dass es in den kommenden Jahren kommerzialisiert wird. Nach meinen eigenen Schätzungen könnten die kanadischen Erzeuger im Jahr 2020 rund 2,4 Mio. Kilogramm Cannabis erzeugen, was ein Überangebot schaffen könnte, das die Preise für getrocknetes Cannabis pro Gramm senkt.

Die Lösung? Konzentration auf Anbaubetriebe, die mehr Wert auf Cannabis-Öle und Extrakte als Prozentsatz ihres Gesamtumsatzes legen. Auch wenn Öle und Extrakte ein Nischenprodukt sind, das den potenziellen Kundenkreis einengt, so ist es doch ein höherpreisiges Produkt, das durch die Kommerzialisierung kaum einem Preisdruck ausgesetzt sein dürfte. Das bedeutet, dass es sich auch um eine deutlich höhere Marge handelt.

Wenn du eine Marihuana-Aktie mit Fokus auf Öle und Extrakte halten möchtest, dann würde ich CannTrust Holdings (WKN:A2DWH4) vorschlagen. Laut dem letzten Quartalsbericht von CannTrust wurde mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes von fast 6,1 Mio. US-Dollar mit Ölen erzielt. Obwohl das Unternehmen gerade dabei ist, seine Niagara-Gewächshausanlage zu erweitern, hat CannTrust einen klaren Fokus auf die medizinische Seite des Geschäfts sowie auf Öle und Extrakte.

Verwässerung ist ein Problem

Oft, wenn ich Artikel über die Cannabisindustrie schreibe, strömen Kommentare oder E-Mails darüber ein, wie müde die Investoren sind, von der Verwässerung zu hören. Diese Verwässerung ist das Ergebnis des Verkaufs von Stammaktien, Wandelschuldverschreibungen, Aktienoptionen und/oder Optionsscheinen durch börsennotierte Marihuana-Unternehmen, um Kapital zur Erweiterung der Kapazität zu beschaffen. Diese frustrierten Leser behaupten, dass Übernahmen, Partnerschaften und sogar das Kapital, das aus Buy-Deal-Angeboten aufgenommen wird, einen langfristigen Mehrwert für die Potaktien darstellen und kurzfristige Verwässerungseffekte negieren.

Die blanke Wahrheit? Diese Leute haben wahrscheinlich in naher Zukunft Recht. Kurzfristig könnte das wirklich keine negativen Auswirkungen haben. Aber die Auswirkungen der Verwässerung auf längere Sicht zu ignorieren, ist kein kluger Schachzug.

Für 2018, 2019 und vielleicht sogar 2020 wird für die größten Marihuanazüchter ein dreistelliges Umsatzwachstum im Jahresvergleich erwartet. Aber wenn sich die Wachstumsraten im Jahr 2020 oder 2021 zu verlangsamen beginnen, werden die Anleger ein positives Ergebnis erwarten, und steigende Aktienzahlen werden das erschweren. Ich sage das, weil Wandelschuldverschreibungen, Aktienoptionen und Optionsscheine Monate oder Jahre später ausübbar sind, wodurch sich die Zahl der ausstehenden Aktien dann weiter erhöht.

Vielleicht wird es bei keinem Unternehmen schlimmer als bei Aurora Cannabis (WKN:A12GS7). Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2014 mit etwas mehr als 16 Mio. ausstehenden Aktien schloss Aurora Cannabis das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018 mit fast 565 Mio. ausstehenden Aktien ab. Nachdem Aurora Cannabis vor kurzem die vollständige Übernahme von MedReleaf für damals 2,5 Mrd. US-Dollar angekündigt hatte, könnten bis zu diesem Zeitpunkt im nächsten Jahr mehr als 1 Mrd. Aktien im Umlauf sein. Aurora müsste 100 Mio. CAD verdienen, nur um 0,10 CAD an jährlichem Gewinn pro Aktie zu generieren. Das ist verrückt, und es ist umso mehr ein Grund, solche Aktien zu meiden.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 03.06.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.