"hart aber fair" am Montag, 9. Dezember 2019, 21:00 Uhr, live aus Berlin / Thema und Gäste

München (ots) - Das Thema: SPD am Abgrund, Regierung auf Abruf - wohin geht dasLand?Wieder mal schaut Deutschland auf die SPD: Sprengen die Sozialdemokraten dieRegierung? Gelingt ein Neuanfang oder beginnt der Untergang? Und wie werden wirdann regiert in einer Zeit, in der so vieles anders wird und nicht mehr sicherscheint?Zu Gast bei Frank Plasberg:Lars Klingbeil (SPD, Generalsekretär)Ralph Brinkhaus (CDU, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion)Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, Fraktionsvorsitzende)Eva Quadbeck (Leiterin Parlamentsredaktion der "Rheinischen Post")Philipp Köster (Chefredakteur "11 Freunde" und Neumitglied der SPD)Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax,Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über dieaktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an dieRedaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während derSendung live mitreden und diskutieren.