"hart aber fair" am Montag, 8. Januar 2018, 21:00 Uhr, live aus Köln

Moderation: Frank Plasberg Das Thema: Wampe oder Waschbrettbauch - gibt es gutes Leben ohne schlechtes Gewissen? Die Gäste: Angelina Kirsch (Curvy-Model) Detlef Soost (Tänzer und Choreograph; Fitnesscoach) Margareta Büning-Fesel (Leiterin des Bundeszentrums für Ernährung) Jens Baas (Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse TK) Moritz A. Sachs (Schauspieler; kämpfte gegen seine Pfunde mit verschiedenen Diäten) Florian Schumacher (digitaler Gesundheitsberater, Self-Tracker) Der Vorsatz im neuen Jahr: endlich abnehmen, schlank, sexy und gesund werden! Aber wer hat überhaupt eine Chance auf einen perfekten Modelkörper? Und wer macht ein Geschäft damit? Oder liegt das Glück in der Mitte - mit kleinen Speckfalten? Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren.