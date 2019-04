"hart aber fair" am Montag, 8. April 2019, 21.00 Uhr, live aus Berlin

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Sorry, liebe Briten: Wer nimmt Euch jetzt noch ernst?Die Gäste:Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses)Kevin Kühnert (SPD, Bundesvorsitzender der Jusos)Anthony Glees (Britischer Historiker und Politologe; Professor an derUniversity of Buckingham)Nikolaus Doll (Wirtschaftskorrespondent bei Welt und Welt am Sonntag)Im Einzelgespräch: Petra Braun (Deutsche, die eine Bäckerei in Londonbetreibt)Denn sie wissen nur, was sie nicht wollen - in vier Tagen drohtden Briten der harte Brexit. Soll die EU noch einmal Zeitaufschubgewähren? Und gefährdet das britische Drama die ganze EU, weil diewichtigen Themen einfach liegenbleiben?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell