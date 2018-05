"hart aber fair" am Montag, 7. Mai 2018, 21:00 Uhr, live aus Berlin im Anschluss an "Was Deutschland bewegt: Ungleichland - Wie aus Reichtum Macht wird"

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Der Club der Reichen - wieviel Ungleichheit verträgt das Land?Die Gäste:Kevin Kühnert (Bundesvorsitzender der Jusos)Christoph Gröner (Unternehmer; Gründer und Vorstandsvorsitzender desImmobilienentwicklers CG-Gruppe)Prof. Michael Hartmann (Soziologe und Elitenforscher)Bettina Weiguny (freie Autorin für den Wirtschaftsteil derFrankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung; Autorin "Der Eliten-Report")Hermann Otto Solms (Ehrenvorsitzender der FDP-Fraktion,Bundestagsabgeordneter)Die Ungleichheit wächst. Wer reich ist, wird immer reicher. MussVermögen deshalb härter besteuert werden? Wachsen mit dem Reichtumauch Macht und Einfluss? Oder ist das eine leistungsfeindlicheNeiddebatte? Die Diskussion nach der Dokumentation zum Thema.Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell