"hart aber fair" am Montag 6. November 2017, 21.00 Uhr, live aus Berlin

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Steueroase Europa - wie uns Konzerne und Super-Reicheabzocken!Neue Enthüllungen zeigen, wie sehr unsere Nachbarländer in der EUGroßkonzernen beim schamlosen Steuersparen helfen. Was bringenschärfere Gesetze gegen globale Konzerne und gierige Reiche? Zeigtsich jetzt: Beim Thema Steuern kämpft in der EU jeder gegen jeden?Die Gäste:Michael Meister, CDU, Parlamentarischer Staatssekretär beimBundesminister der Finanzen; Mitglied im Bundesvorstand der CDUDeutschlandsJean Asselborn, Minister für auswärtige und europäischeAngelegenheiten in LuxemburgJohanna Hey, Leiterin des Instituts für Steuerrecht an derUniversität zu KölnGeorg Mascolo, Journalist, Leiter des Investigativ-Rechercheteams vonNDR, WDR und SZSven Giegold, Europaabgeordneter der Grünen; Sprecher seiner Fraktionfür Wirtschafts- und FinanzpolitikWie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragenan die Redaktion übermitteln. Die User können überwww.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "Hart aber fair" immererreichbar:0800/5678-678,0800/5678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de;Homepage www.hartaberfair.deRedaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898, E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell