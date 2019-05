"hart aber fair" am Montag 6. Mai 2019, 21:00 Uhr, live aus Berlin

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Arm durch Arbeit, reich durch Immobilien: Keine Chance aufsozialen Aufstieg?Die Gäste:Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales)Christoph Gröner (Unternehmer; Gründer und Vorstandsvorsitzender desImmobilienentwicklers CG-Gruppe)Sina Trinkwalder (Sozialunternehmerin und Buchautorin)Oskar Lafontaine (Die Linke, Fraktionsvorsitzender Saarland)Alexander Graf Lambsdorff (FDP, stellv. Fraktionsvorsitzender)Jeder Fünfte arbeitet zum Niedriglohn, Mieten explodieren: Lebt inDeutschland erstmals eine Generation, die es schlechter hat als ihreEltern? Wird nur reicher, wer Haus oder Wohnung besitzt? Und was musssich ändern, damit sozialer Aufstieg besser gelingt?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell