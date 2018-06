"hart aber fair" am Montag, 4. Juni 2018, 21:00 Uhr, live aus Berlin, direkt im Anschluss an die Dokumentation "Was Deutschland bewegt: Das Mädchen und der Flüchtling"

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Flüchtlinge und Kriminalität - Die Diskussion!Die Gäste:Markus Blume (CSU-Generalsekretär)Annalena Baerbock (B'90/Grüne, Bundesvorsitzende)Holger Münch (Präsident des Bundeskriminalamtes)Ruud Koopmans (Professor für Soziologie und Migrationsforschung ander Humboldt-Universität zu Berlin; Direktor der Abteilung"Migration, Integration, Transnationalisierung" amWissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung)Isabel Schayani (Moderatorin ARD-"Weltspiegel"; Leiterin derRedaktion "WDRforyou")Junge Männer, geflohen aus Krieg und archaischen Gesellschaften -für viele hierzulande Grund zu Sorge und Angst. Können solcheFlüchtlinge überhaupt integriert werden? Wie unsicher wirdDeutschland dadurch? - Die Diskussion nach der Dokumentation zumThema.Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell