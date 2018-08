"hart aber fair" am Montag, 3. September 2018, 21:00 Uhr, live aus Köln

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Wir Kreuzfahrer und Billigflieger - wer zahlt den Preisfür den Massen-Tourismus?Die Gäste:Dirk Schümer (Europakorrespondent "Die Welt", lebt in Venedig)Manuel Andrack (Autor und Journalist)Sweelin Heuss (Sprecherin von Greenpeace e.V.)Matthias Distel alias "Ikke Hüftgold" (Party-Schlagersänger)Karl Born (ehem. Vorstandsmitglied von TUI; Professor fürTourismusmanagement an der Hochschule Harz)Matthias Morr (Journalist; Gründer des YouTube-Kanals"Schiffstester")Früher Geheimtipp, heute überlaufen: Kaum ein Fleck auf Erden istvor dem modernen Tourismus sicher. Zerstören wir mit Bettenburgen undrußenden Kreuzfahrtschiffen all das, was noch schön ist? Oder gehtdas auch: Die Welt bereisen und sie erhalten?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell