hart aber fair am Montag, 3. Februar 2020, 21:00 Uhr, live aus Köln

München (ots) - Moderation: Susan LinkDas Thema:Hier Bonpflicht, da Krötenschutz - alles geregelt, aber nichts geht mehr?Die Gäste:Edmund Stoiber (CSU, Ehrenvorsitzender; ehem. BayerischerMinisterpräsidentund ehem. EU-Beauftragter für Entbürokratisierung)Frank Thelen (Unternehmer und Start-Up-Investor)Alicia Anker (Journalistin, Redakteurin des NDR-Magazins "extra3")Stephan Grünewald (Psychologe; Gründer des rheingold-Institutes)Werner Jann (Seniorprofessor em. für Politikwissenschaft, Verwaltungund Organisation Universität Potsdam)Im Einzelgespräch:Richard Raskin (Biologe, Umweltberater, begleitet Unternehmen beiGenehmigungsprozessen)Ob Großprojekt oder kleiner Anbau: Hierzulande scheitern Vorhaben oft anBedenken oder im Paragraphen-Dschungel. Gibt es zu viele Vorschriften unddeshalb zu wenig Fortschritt? Oder ist es gut, wenn zum Schutz der Schwachenauch große Projekte gestoppt werden?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax,Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über dieaktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an dieRedaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während derSendung live mitreden und diskutieren.