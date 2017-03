"hart aber fair" am Montag 3. April 2017, 21:00 Uhr, live aus Köln

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Gefahr Krankenhaus - Wenig Personal, aber reichlich Keime?Die Gäste:Hermann Gröhe (CDU, Bundesminister für Gesundheit)Reinhold Beckmann (Moderator ARD-"Sportschau"; Autor derARD-Dokumentation: #Beckmann: Tödliche Krankenhauskeime)Jana Langer (OP-Fachkrankenschwester)Prof. Dr. Ulrich Hildebrandt (Chirurg und ehemaligerKrankenhaus-Chefarzt; Buchautor "Die Krankenhaus-Verdiener")Thomas Reumann (Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG)"Jeder Klinikaufenthalt könnte zur tödlichen Falle werden": Stimmtdiese vieldiskutierte Warnung einer Krankenschwester? Leiden Hygieneund Pflege in den Krankenhäusern am Zwang zum Sparen? Und wird geradein privaten Häusern zu viel operiert, damit die Kasse stimmt?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell