"hart aber fair" am Montag 30. Januar 2017, um 21.00 Uhr, live aus Köln

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Trump macht ernst - wie warm müssen wir uns anziehen?Die Gäste:Ilse Aigner (CSU, Bayerische Staatsministerin für Wirtschaft undMedien, Energie und Technologie; stellv. Ministerpräsidentin vonBayern)Oskar Lafontaine (DIE LINKE, Fraktionsvorsitzender Saarland)Wolfram Weimer (Publizist und Verleger)Melinda Crane (US-amerikanische Journalistin; PolitischeChef-Korrespondentin im englischen Programm von Deutsche Welle-TV)Carl Martin Welcker (Präsident des Verbandes der Maschinenbauer VDMA)Im Einzelgespräch: Matthias Schranner (Verwaltungsjurist undVerhandlungsexperte)Nach zehn Tagen Trump wird klar: Er meint es ernst. Mauer gegenMexiko, Barrieren für den Freihandel. Wie gefährlich ist das für uns?Macht Trump den ewigen Exportweltmeister Deutschland zum Verlierer?Oder bringt viel Veränderung auch viele Chancen?