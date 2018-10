"hart aber fair" am Montag 29. Oktober 2018, um 21:00 Uhr, live aus Berlin

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Im Abwärtssog: Sind die Volksparteien am Ende?Die Gäste:Paul Ziemiak (CDU, Bundesvorsitzender Junge Union)Ralf Stegner (SPD, stellv. Parteivorsitzender; Fraktionsvorsitzenderin Schleswig-Holstein)Annalena Baerbock (B'90/Grüne, Parteivorsitzende)Robin Alexander (Redakteur "Welt" und "Welt am Sonntag";Berichterstatter der "Welt"-Gruppe für das Kanzleramt)Werner Hansch (Sportreporter)Auch bei der Hessenwahl droht Union und SPD der Absturz: Warumzerfallen die Volksparteien, obwohl es dem Volk eigentlich gut geht?Können sich Merkel und Nahles jetzt noch halten? Oder zeigen dieGrünen: Erfolg hängt mehr denn je von den Spitzenkandidaten ab?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell