"hart aber fair" am Montag 27. März 2017, 21.00 Uhr, live aus Köln

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Feiern gegen die Krise? Europa im Bürgercheck!Die Gäste:Edmund Stoiber (CSU-Ehrenvorsitzender; ehem. BayerischerMinisterpräsident und CSU-Parteivorsitzender)Bernd Lucke (Vorstandsmitglied der Fraktion der EuropäischenKonservativen und Reformer, Mitglied des Europaparlaments;frühererAfD-Vorsitzender)Louise Månsson (EU-Befürworterin, Kommunikationsberaterin)Jean Asselborn (Minister für auswärtige und europäischeAngelegenheiten in Luxemburg)Markus Preiß (ARD-Korrespondent; Leiter des ARD-EuropastudiosBrüssel)60 Jahre ist die EU alt und feiert sich. Doch viele Bürgerzweifeln. Sie kommen bei "hart aber fair" zu Wort: Ist die Union amEnde nach Flüchtlingsstreit und Brexit? Oder heißt die Antwort inZeiten von Trump und Erdogan: Europa, jetzt erst recht!Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell