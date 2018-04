"hart aber fair" am Montag, 23. April 2018, 21:00 Uhr, live aus Berlin

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Unter grauen Haaren der Muff von 50 Jahren - Streit um's Erbe der68erDie Gäste:Dorothee Bär (CSU, Staatsministerin im Bundeskanzleramt)Rainer Langhans (Autor, Filmemacher, Schauspieler; war Mitglied derKommune I)Michaela May (Schauspielerin)Klaus Wowereit (ehemaliger Politiker; war von 2001 bis 2014Regierender Bürgermeister von Berlin, SPD)Stefanie Lohaus (Feministin und Publizistin; Gründerin undMitherausgeberin des "Mizzy Magazine")Jan Fleischhauer (Journalist, Buchautor "Unter Linken. Von einem, deraus Versehen konservativ wurde"; Spiegel-Kolumnist S.P.O.N. - Derschwarze Kanal)Sie sitzen an den Schaltstellen des Landes, haben es ruiniert undschreiben uns das Denken vor: Stimmt dieses Urteil über die 68erGeneration? Braucht das Land jetzt eine konservative Revolution? Oderkann man stolz sein auf 1968, das so viel verändert hat?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell