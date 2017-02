"hart aber fair" am Montag 20. Februar 2017, 21.00 Uhr, live aus Köln

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Der Alternative - wie gefährlich wird Schulz fürMerkel?Die Gäste:Hannelore Kraft (SPD, NRW-Ministerpräsidentin, stellvertretendeParteivorsitzende)Herbert Reul (CDU, Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im EuropäischenParlament)Christian Lindner (FDP, Bundesvorsitzender; NRW Landesvorsitzender)Hajo Schumacher (Journalist und Moderator; Kolumnist "BerlinerMorgenpost")Christoph Butterwegge (Politikwissenschaftler und Armutsforscher)Im Einzelgespräch: Katharina Litz (Studentin, SPD-Neumitglied)Martin Schulz zündet - an der SPD-Basis und in den Umfragen. Woherkommt dieser Erfolg und wie lange wird er halten? Findet die Unionnoch Mittel, um Schulz zu entzaubern? Oder zeigt sich jetzt: Nach 12Jahren sind viele Bürger Merkel-müde?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Markus ZeidlerPressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell