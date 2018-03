"hart aber fair" am Montag 19. März 2018, 21:00 Uhr, live aus Berlin

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema: Warten zweiter Klasse - was bessert sich fürKassenpatienten, Herr Spahn?Die Gäste:Jens Spahn (CDU, Bundesgesundheitsminister) Rebecca Immanuel(Schauspielerin, Mutter eines zehnjährigen Sohnes) Dr. Andreas Gassen(Orthopäde; Vorstandsvorsitzender der KassenärztlichenBundesvereinigung) Dr. Christoph Lanzendörfer (Facharzt für InnereMedizin) Dr. Gerd Glaeske (Gesundheitswissenschaftler und Apotheker,Professor an der Uni Bremen)Eine Grippewelle wie jetzt und schon laufen die Wartezimmer über -und die Fragen an Jens Spahn, den neuen Gesundheitsminister, werdendrängender: Was tun gegen lange Wartezeiten, den Ärztemangelbesonders auf dem Land, das Hinten-Anstellen bei Fachärzten?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell