"hart aber fair" am Montag 16. April 2018, 21:15 Uhr, live aus Berlin

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Mit dem Finger am Abzug: Wie zügellos ist Donald Trump?Die Gäste:Thomas Roth (war Leiter der ARD-Studios in Moskau, Berlin und NewYork, ehemaliger ARD-Tagesthemen-Moderator)Jürgen Hardt (CDU, Außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion)Melinda Crane (US-amerikanische Journalistin; PolitischeChef-Korrespondentin im englischen Programm von Deutsche Welle-TV)Hans-Lothar Domröse (ehemaliger deutscher Nato-General)Michael Wolffsohn (Historiker und Publizist)Im zweiten Jahr als Präsident ist klar: Donald Trump hat sichnicht angepasst, ist weiter unberechenbar. Wie gefährlich kann er unsso werden? Und wann handelt Trump als Anführer des Westens, wann, umvon Porno-Affären und Russland-Verstrickung abzulenken?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.