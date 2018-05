"hart aber fair" am Montag 14. Mai 2018, 21:00 Uhr, live aus Köln

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Wie kann das noch sein: Judenhass in Deutschland?Die Gäste:Melody Sucharewicz (Kommunikationsberaterin; ehemaligeSonderbotschafterin Israels)Lamya Kaddor (Islamwissenschaftlerin, Islamische Religionspädagogin,Publizistin)Dietmar Ossenberg (war viele Jahre ZDF-Studioleiter in Kairo, wo erauch heute noch lebt)Gil Ofarim (Musiker und Schauspieler)Uwe-Karsten Heye (Autor und Publizist; Vorstandsvorsitzender desVereins "Gesicht zeigen")Israel feiert 70 Jahre Staatsgründung, die arabische Weltprotestiert wütend. Wächst auch bei uns die Feindschaft gegen Israel?Sind deutsche Nazis und arabische Zuwanderer vereint im Judenhass?Und: Ist Kritik an Israels Politik auch immer gleich antisemitisch?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell