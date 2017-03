"hart aber fair" am Montag 13. März 2017, 21:00 Uhr, live aus Berlin

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Hier Freiheit leben, dort Erdogan wählen - wie passt das zusammen?Die Gäste:Thomas de Maizière (CDU, Bundesminister des Innern)Cem Özdemir (B'90/Grüne, Bundesvorsitzender und Spitzenkandidat)Daniel Zimmermann (Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein)Düzen Tekkal (Journalistin)Fatih Zingal (Stellvertretender Vorsitzender der Union Europäisch-Türkischer Demokraten UETD)Auftrittsverbote, Nazivergleiche - Türkei und Deutschland streitensich. Mittendrin: die hier lebenden Deutschtürken. Warum feiern soviele den fernen Erdogan? Welcher Frust steckt dahinter - selbst beidenen, die hier in Deutschland geboren sind?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell