"hart aber fair" am Montag, 11. März 2019, 21:00 Uhr, live aus Berlin

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Menschenrecht Wohnen - in Deutschland leider unbezahlbar?Die Gäste:Katarina Barley (SPD, Bundesministerin der Justiz und fürVerbraucherschutz)Jürgen Michael Schick (Präsident Immobilienverband IVD;Immobilienmakler)Nicola Beer (FDP, Generalsekretärin)Lucy Redler (Die Linke, Mitglied des Parteivorstands; engagiert sichfür die Berliner Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen")Michael Schumacher (Architekt)In Metropolen bitterer Alltag, jetzt auch in kleineren Städten:Mieten und Kaufpreise explodieren, sind für Normalverdiener kaumbezahlbar. Darf Wohnraum zum Spekulationsobjekt werden? Muss derStaat hart eingreifen? Oder hilft eher: Weniger Regeln, einfach mehrbauen?Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Pressekontakt:Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell