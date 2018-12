"hart aber fair" am Montag, 10. Dezember 2018, um 21:00 Uhr, live aus Berlin

München (ots) - Moderation: Frank PlasbergDas Thema:Hier Funkloch, da Schlagloch: Ist Deutschland ein Sanierungsfall?Das Handy ohne Empfang, der Zug ständig verspätet, Autofahrenendet im Dauerstau. Die Wut vieler Bürger darüber wächst: Muss derAlltag in Deutschland so aussehen? Wird zu viel gespart, zu wenigsaniert? Wann packen Politik und Konzerne die Probleme endlichrichtig an?Die Gäste:Peter Altmaier, CDU (Bundesminister für Wirtschaft und Energie)Steffi Neu(Journalistin und Moderatorin bei WDR 2) FrankThelen,(Unternehmer und Start-Up-Investor; Juror "Die Höhle derLöwen" ,VOX) Hermann Lohbeck (Sprecher der Konzernleitung desLandmaschinenherstellers CLAAS) Lina Ehrig (Leiterin Team Digitalesund Medien, Geschäftsbereich Verbraucherpolitik, VerbraucherzentraleBundesverband e.V.)Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung perTelefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen undschon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de)ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User könnenüber www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden unddiskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel.0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.Redaktion: Markus Zeidler (WDR)Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell