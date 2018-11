handelsfakten 2019 - Aktuelle Trends und Perspektiven im deutschen Einzelhandel (FOTO)

Hamburg (ots) -Demografischer Wandel, geändertes Verbraucherverhalten,technologische Innovationen und digitale Disruption - die Strukturendes Einzelhandels verändern sich nachhaltig. Das wirkt sich nichtallein auf die etablierten Geschäftsmodelle im Handel aus, sondernauch auf die Arbeitsprozesse sowie das Bild unserer Städte und dieVersorgung auf dem Land. Kein Unternehmen, das mittel- undlangfristig am Markt bestehen will, kann und darf sich diesem Wandelentziehen.In diesem Transformationsprozess neue Perspektiven aufzuzeigen,ist der Anspruch der handelsfakten 2019, dem umfangreichenInformations- und Nachschlagewerk, das der Handelsverband Deutschland(HDE) auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit planet c, einerTochter der HANDELSBLATT Media Group, herausgibt.Unter dem Titel "Wie die Digitalisierung den Handel verwandelt"beleuchten zahlreiche Fachautoren, unter anderem von HDE und EHIRetail Institute sowie von GS1 Germany und IFH Köln, aktuelleVeränderungsprozesse aus unterschiedlichen Perspektiven. DerTrendreport liefert einen politischen und wirtschaftlichen Ausblickauf das Jahr 2019 und entwirft ebenso Handelsperspektiven für denurbanen Raum wie Strategien für den Handel und die Versorgung imruralen Raum. Zudem erklären die handelsfakten 2019 die neuestendigitalen Trends, die die Transformation im Handel vorantreiben undzugleich Arbeitgeber und Arbeitnehmer vor neue Herausforderungenstellen. Dabei kommen Handelspraktiker und Technologieunternehmenebenso zu Wort wie Wissenschaftler, Berater und Verbandsvertreter.Das Buch ist zum Preis von 39,95 Euro inkl. Mwst. und Versand imBuchhandel und bei Amazon erhältlich oder kann direkt überbestellung@handelsjournal.de bestellt werden.Weitere Informationen unter Tel: 0211/54227-665 oderbestellung@handelsjournal.dePressekontakt:planet c GmbHStefanie BrinkmannMarketing/PRT. 0211/54227-670s.brinkmann@planetc.coOriginal-Content von: planet c GmbH, übermittelt durch news aktuell