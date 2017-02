handel-scout Akademie und Hogafit erhalten eLearning Award 2017

Frankfurt (ots) - Mit dem eLearning Award 2017 wurden gleich zweiOnline-Lernportale von Mediadidact, dem Spezialbereich für Aus- undWeiterbildungsmedien der dfv Mediengruppe, ausgezeichnet:handel-scout Akademie und Hogafit konnten durch ihrInnovationspotenzial und die hohe Nutzerfreundlichkeit die Fachjuryaus 15 marktunabhängigen Experten überzeugen.Das eLearning-Siegerprojekt aus der Kategorie Handel ist dieWeiterbildungs-Plattform www.handel-scout-akademie.de. Beeindruckthat die Jury die Tatsache, dass das Angebot kontinuierlichweiterentwickelt wird, um das Lernen spannender und für Lernerzugänglicher zu gestalten. Das Portal bündelt zahlreiche Fachkurserund um den Einzelhandel in praxisnah aufbereiteten Lernmodulen. Dievertonten und interaktiven Lerneinheiten eignen sich aufgrund derThemenvielfalt für alle Hierachieebenen. Entwickelt wurde diePlattform von Mediadidact, dem Handelsverband Baden-Württemberg unddem Wirtschaftsmagazin Der Handel (dfv Mediengruppe) fürFührungskräfte und Mitarbeiter im Einzelhandel.www.hogafit.de wurde in der Kategorie Gastronomie mit demeLearning Award ausgezeichnet. Das Kursprogramm für Mitarbeiter inder Hotellerie und Gastronomie wartet zur Vermittlung derunterschiedlichen Inhalte mit Hörbeiträgen, Bildern, Grafiken undVideos auf. Motiviert werden Anwender mit einem eigens für Hogafitentwickelten Gamification-Konzept, das neben dem Zertifikatzusätzliche Auszeichnungen für die verschiedenen Lernerfolgeverspricht. Neben Mediadidact waren bei der Entwicklung von Hogafitdie DEHOGA Akademie und die Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung(dfv Mediengruppe) maßgeblich beteiligt.Seit 2008 prämiert das eLearning Journal in verschiedenenKategorien die innovativsten und zukunftsweisendsteneLearning-Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweizmit dem eLearning Award. Die offizielle Verleihung der Awards findetjedes Jahr auf der Bühne der Bildungsfachmesse didacta statt.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: mediadidact, übermittelt durch news aktuell